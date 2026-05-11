GoPro Mission 1 arriva in Italia: prezzi, date e perché non è una semplice action cam

GoPro Mission 1 arriva in Italia con prezzi e disponibilità ufficiali, ma la novità più interessante è il cambio di identità del prodotto.

La nuova serie non nasce per sostituire semplicemente la HERO13 Black, ancora più adatta a chi vuole una action cam compatta da casco, bici o viaggio. Mission 1 punta invece a un pubblico diverso, più vicino a creator, videomaker e utenti che cercano qualità video superiore anche a costo di portare con sé una fotocamera meno tascabile.

La scelta di GoPro è chiara: mettere al centro immagine, frame rate e autonomia. La serie usa un sensore da 1 pollice, scatta foto da 50 megapixel e introduce il processore GP3 a 5 nanometri. Sono caratteristiche che portano il marchio fuori dal perimetro classico delle action cam pure e lo avvicinano a un mercato più tecnico, dove contano resa in condizioni difficili, libertà in montaggio e possibilità di usare la stessa camera in contesti diversi.

Tre modelli, non solo tre nomi diversi

Il modello di ingresso è GoPro Mission 1, che registra in 8K a 30 fps e in 4K fino a 120 fps. È impermeabile fino a 20 metri senza custodia e mantiene un’impostazione relativamente diretta, pensata per chi vuole fare un salto di qualità rispetto a una action cam tradizionale senza entrare nelle funzioni più spinte della gamma PRO.

Mission 1 PRO aggiunge invece frame rate più elevati: 8K fino a 60 fps, 4K fino a 240 fps e Full HD fino a 960 fps. A questo si somma la registrazione Open Gate in formato 4:3, utile per chi vuole girare una sola volta e poi adattare il video a formati orizzontali, verticali o social. È la versione più adatta a chi lavora spesso su montaggio, slow motion e contenuti più curati.

La variante più particolare è Mission 1 PRO ILS, perché introduce un attacco per obiettivi intercambiabili Micro Quattro Terzi. Questo significa poter usare ottiche compatibili di marchi come Panasonic, Leica e OM System, portando GoPro in un territorio molto diverso dal passato. Non è una semplice action cam potenziata, ma una piccola camera modulare pensata per esigenze più specifiche.

Autonomia e disponibilità in Italia

Uno degli aspetti più importanti riguarda l’autonomia. GoPro parla di una nuova batteria, intercambiabile con HERO13, capace di arrivare fino a 5 ore di registrazione in Full HD. È un dato da verificare nell’uso reale, ma sulla carta risponde a uno dei limiti storici di molte action cam: il rischio di surriscaldamento e la necessità di fermarsi spesso durante riprese lunghe.

I preordini sono già aperti. Mission 1, Mission 1 PRO e Mission 1 PRO Grip Edition saranno disponibili globalmente dal 28 maggio, mentre Mission 1 PRO ILS, Creator Edition e Ultimate Creator Edition arriveranno nel terzo trimestre del 2026. Anche gli accessori seguiranno una distribuzione graduale, con Wireless Mic System, Media Mod, batteria Enduro 2, filtri ND e altri elementi previsti tra maggio e il Q3 2026.

Prezzi: si parte da 599 euro

Sul mercato italiano, GoPro Mission 1 parte da 599 euro, mentre Mission 1 PRO sale a 699 euro. Anche Mission 1 PRO ILS si posiziona a 699 euro, una scelta interessante perché elimina il sovrapprezzo che spesso accompagna i sistemi a ottiche intercambiabili. Chi ha un abbonamento GoPro attivo risparmia 100 euro, portando i prezzi a 499, 599 e 599 euro.

Per chi prenota su GoPro.com è previsto anche il Point-and-Shoot Grip in omaggio fino a esaurimento scorte, accessorio dal valore di circa 100 euro. La serie Mission 1 resta quindi costosa rispetto a una action cam classica, ma il posizionamento è diverso: GoPro sta provando a parlare a chi vuole uno strumento compatto ma più vicino alla produzione video seria. Il successo dipenderà da quanto sensore, autonomia e modularità riusciranno davvero a distinguere questa nuova famiglia dalle HERO che molti utenti conoscono già.