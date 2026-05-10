Netflix, stasera relax: i 2 film che ti faranno dimenticare lo stress

Quando arriva il fine settimana, la sensazione è sempre la stessa: si cerca qualcosa in tv senza obbligare a passare mezz’ora davanti al catalogo Netflix.

E alla fine succede spesso che si perda più tempo a cercare un film che a guardarlo davvero. In questi giorni, però, sulla piattaforma stanno circolando alcuni titoli molto diversi tra loro ma accomunati da un dettaglio preciso: funzionano benissimo quando si ha voglia di spegnere il telefono, mettersi sul divano e lasciarsi trascinare dalla storia.

Tra thriller ad alta tensione, commedie italiane e film che mescolano ironia e violenza, Netflix continua a puntare su un’offerta molto ampia anche per chi non vuole impegnarsi in serie infinite o maratone da otto episodi. E alcuni titoli stanno attirando parecchia attenzione proprio nelle ultime settimane.

Tra i film consigliati in queste ore c’è sicuramente The Hunt, thriller satirico che negli anni è riuscito a trasformarsi quasi in un piccolo cult contemporaneo. La premessa è semplice ma brutale: un gruppo di sconosciuti si risveglia nel nulla e scopre di essere stato scelto come bersaglio di una caccia umana organizzata da ricchi fanatici.

Il film gioca continuamente con la provocazione politica, ma la cosa che colpisce davvero è il ritmo. Non perde tempo, entra subito nel vivo e alterna scene violente a momenti quasi grotteschi. Betty Gilpin regge gran parte del film con un personaggio che all’inizio sembra marginale e che invece finisce per dominare completamente la storia.

È il classico titolo da guardare senza troppe aspettative e che poi riesce a sorprendere proprio perché non segue mai la strada più prevedibile. E in un periodo in cui molti thriller sembrano costruiti tutti allo stesso modo, questa è una differenza che si sente.

Checco Zalone su Netflix continua a muovere numeri enormi

Nel catalogo Netflix italiano continua intanto a far parlare Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante. Dopo il successo enorme al cinema, il film è arrivato in streaming diventando rapidamente uno dei titoli più visti anche fuori dall’Italia.

La storia segue un padre costretto a inseguire la figlia partita per il Cammino di Santiago alla ricerca di sé stessa. Da lì parte il classico viaggio pieno di incontri assurdi, battute e momenti che oscillano continuamente tra comicità e malinconia.

Zalone continua a dividere il pubblico come sempre, ma resta uno dei pochi capaci di raccontare certe fragilità italiane senza trasformare tutto in una commedia costruita a tavolino. In Buen Camino ci sono scene leggere, ma anche passaggi più amari che funzionano proprio perché arrivano senza essere annunciati.

Per chi cerca qualcosa di più rilassato e meno adrenalinico, è probabilmente uno dei titoli più facili da guardare in questo momento.

Chi invece vuole un film più fisico e intenso potrebbe puntare su Apex, thriller survival con Charlize Theron e Taron Egerton. Il film è arrivato su Netflix da poche settimane e sta rapidamente diventando uno dei titoli più discussi della piattaforma.

La trama segue una scalatrice che, durante un viaggio nella natura australiana, si ritrova inseguita da un uomo trasformato praticamente in un predatore umano. Da quel momento il film diventa una lunga corsa per la sopravvivenza tra foreste, fiumi e pareti rocciose.

Non inventa un genere nuovo, ma riesce a creare tensione quasi continua grazie all’ambientazione e alla presenza scenica della Theron, che regge da sola gran parte del peso emotivo del racconto. Alcune sequenze sono volutamente estreme, quasi claustrofobiche nonostante gli spazi aperti.

Ed è proprio questo il punto: mentre molti film Netflix vengono consumati e dimenticati in pochi giorni, Apex riesce almeno a lasciare addosso una certa inquietudine anche dopo i titoli di coda.