Il primo power bank magnetico Samsung è comodo, ma c’è un dettaglio da sapere prima di comprarlo

Samsung ha lanciato il suo primo power bank magnetico wireless, ma per usarlo davvero con un Galaxy serve un dettaglio che molti potrebbero sottovalutare.

Il nuovo accessorio si chiama Magnetic Wireless Power Bank ed è pensato per ricaricare lo smartphone senza cavo, agganciandosi magneticamente alla parte posteriore del dispositivo. Sulla carta è una soluzione molto comoda: si appoggia al telefono, resta in posizione e permette di continuare a usare lo schermo mentre la batteria si ricarica. Il problema è che, sui Galaxy, l’esperienza non è automatica come molti potrebbero immaginare.

Anche sui modelli più recenti, infatti, il telefono non integra magneti nel corpo come avviene nell’ecosistema MagSafe di Apple. Per far aderire correttamente il power bank serve quindi una custodia magnetica compatibile. Senza questo accessorio, la ricarica wireless può comunque funzionare in alcuni casi, ma viene meno proprio la parte più interessante del prodotto: l’aggancio stabile al retro dello smartphone.

Comodo in viaggio, meno convincente nei dettagli

Il power bank Samsung ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica wireless fino a 15 W. Non è pensato per sostituire un caricatore tradizionale o una batteria esterna molto capiente, ma per dare autonomia extra durante la giornata, soprattutto quando si è fuori casa, in viaggio o lontani da una presa. La presenza della porta USB-C permette anche di ricaricare via cavo e di alimentare due dispositivi contemporaneamente.

Le prime opinioni degli utenti, però, sono piuttosto contrastanti. Alcuni apprezzano il design sottile, la comodità d’uso e il supporto integrato, utile per tenere il telefono inclinato mentre si guarda un video o si controllano notifiche. Altri segnalano invece una ricarica percepita come lenta, temperature elevate durante l’uso e qualche dubbio sulla tenuta dell’aggancio magnetico.

Il prezzo pesa nel confronto

Il prezzo di listino ufficiale è 69,90 euro, anche se in alcune offerte il prezzo può scendere. È una cifra che mette il power bank Samsung in una fascia dove esistono molte alternative, spesso più economiche o con capacità superiore. Il vantaggio del prodotto ufficiale resta l’integrazione con i dispositivi Samsung e la compatibilità Qi2, ma il rapporto tra prezzo, autonomia e velocità di ricarica non è scontato.

Per chi usa un Galaxy e ha già una custodia magnetica, l’accessorio può avere senso come batteria leggera da tenere nello zaino o in borsa. Chi invece dovrebbe comprare anche una nuova cover deve mettere in conto una spesa aggiuntiva, oltre al fatto che la ricarica wireless resta meno efficiente rispetto al cavo. È qui che il prodotto diventa più di nicchia di quanto sembri.