Hai vecchi smartphone nel cassetto? Fai così e li trasformi in una miniera d'oro

Ci sono milioni di vecchi smartphone dimenticati nei cassetti delle case italiane, ma secondo gli esperti tenerli lì senza utilizzarli può trasformarsi in uno spreco economico molto più grande di quanto immaginiamo.

C’è chi cambia telefono ogni anno, chi aspetta che la batteria inizi a durare mezza giornata e chi invece conserva ogni vecchio dispositivo “nel caso possa servire”. Il risultato, però, è quasi sempre lo stesso: smartphone lasciati a prendere polvere per anni, spesso ancora perfettamente funzionanti.

Negli ultimi tempi il tema è tornato al centro dell’attenzione anche per via dell’aumento continuo dei prezzi dei nuovi dispositivi. I modelli di fascia alta hanno ormai superato con facilità quota mille euro, mentre persino molti telefoni di fascia media richiedono investimenti importanti. Ed è proprio qui che entra in gioco il mercato del ricondizionato e del riutilizzo intelligente.

Quanto si può risparmiare davvero

Secondo uno studio realizzato dall’istituto di ricerca Fraunhofer Austria, continuare a utilizzare più a lungo uno smartphone oppure rivenderlo per acquistare un modello usato può generare un risparmio che varia da circa 274 euro fino a oltre 2.500 euro nell’arco di sei anni.

La differenza dipende da diversi fattori: quanti anni si tiene il telefono, quanto spesso si cambia dispositivo e soprattutto se si decide di acquistare un modello nuovo oppure un prodotto ricondizionato. La ricerca ha preso come riferimento smartphone di fascia media con un costo medio di circa 575 euro, ma il principio vale ormai praticamente per qualsiasi categoria.

Negli ultimi anni il mercato ha spinto molto sull’idea del ricambio continuo. Nuove fotocamere, processori più potenti, funzioni AI e design aggiornati hanno convinto milioni di persone a sostituire telefoni ancora funzionanti. Eppure, nell’utilizzo quotidiano, molti utenti finiscono per sfruttare solo una piccola parte delle reali capacità del dispositivo.

Perché lasciare un telefono fermo è uno spreco

Il problema non riguarda soltanto il lato economico. Dentro ogni smartphone ci sono materiali costosi da estrarre e componenti elettronici che hanno un forte impatto ambientale. Lasciare un device inutilizzato in un cassetto significa, di fatto, bloccare un prodotto che potrebbe avere ancora anni di vita davanti.

Molti utenti stanno iniziando a cambiare approccio anche perché gli aggiornamenti software oggi durano più a lungo rispetto al passato. Alcuni modelli Android e gli ultimi iPhone continuano a ricevere supporto per parecchi anni, rendendo meno urgente il cambio frequente del dispositivo.

In parallelo, il settore dei telefoni usati è cresciuto rapidamente. Sempre più persone acquistano smartphone ricondizionati per risparmiare senza rinunciare a prestazioni elevate. E chi vende il proprio vecchio modello riesce spesso a recuperare cifre interessanti da reinvestire.

Un telefono che non usi più può diventare molto più utile di quanto sembri. Alcuni lo trasformano in una piccola telecamera di sorveglianza domestica, collegandolo al Wi-Fi e utilizzando applicazioni che permettono di monitorare casa in tempo reale.

Altri lo usano come webcam per il computer, soprattutto quando quella integrata nel laptop offre una qualità video scarsa. Con app dedicate è possibile collegare il telefono al PC e ottenere immagini nettamente migliori durante videochiamate e riunioni online.

Ci sono poi utilizzi ancora più semplici ma pratici: telecomando smart per la TV, lettore musicale da lasciare in auto, dispositivo dedicato ai bambini oppure telefono di emergenza da tenere carico in caso di necessità.

Anche quando il dispositivo sembra ormai vecchio, spesso può ancora svolgere compiti specifici senza problemi. Ed è proprio questo il punto che molti stanno rivalutando: non tutto deve essere sostituito appena esce un nuovo modello.

Prima di venderlo o riciclarlo c’è una cosa da non dimenticare

Se il telefono non è più recuperabile o non vuoi più utilizzarlo, conviene comunque evitare di lasciarlo fermo per anni. Prima di venderlo, permutarlo o portarlo in un centro di raccolta autorizzato, è importante eseguire un backup completo dei dati personali e poi effettuare il ripristino alle condizioni di fabbrica.

Foto, password, accessi bancari, documenti e account social possono rimanere memorizzati anche dopo mesi di inutilizzo. Per questo gli esperti consigliano sempre di cancellare tutto correttamente prima di cedere il dispositivo.

Nel frattempo cresce anche una nuova consapevolezza tra i consumatori. Molte persone stanno iniziando a capire che cambiare smartphone ogni due anni non è più una necessità automatica come accadeva in passato. E forse proprio quei vecchi telefoni dimenticati nei cassetti raccontano meglio di qualsiasi statistica quanto velocemente siano cambiate le nostre abitudini digitali.