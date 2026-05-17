La prima cuffia a clip di Xiaomi si fa vedere dal vivo: leggerissima e con funzioni smart

La prima cuffia a clip di Xiaomi è comparsa dal vivo durante una diretta sui prossimi prodotti del marchio, puntando su leggerezza, comfort quotidiano e funzioni smart integrate.

Il dettaglio che colpisce subito è il peso: 5,5 grammi per singolo auricolare. In pratica, Xiaomi prova a rispondere a chi non sopporta i classici in-ear o chi cerca più stabilità quando cammina, lavora o si muove in città. Il formato a clip promette un’aderenza diversa, senza il tradizionale “stelo” tipico di molti true wireless.

Un design pensato per restare fermo (e comodo)

La struttura è descritta come leggera e compatta, con una curva biomimetica e l’impiego di un filo in titanio a memoria. Quest’ultimo è un elemento tecnico interessante: l’idea è che contribuisca a mantenere la forma e a migliorare stabilità e comfort nel tempo, soprattutto per chi indossa gli auricolari per ore.

Durante la presentazione sono state confermate tre colorazioni: nero basalto, bianco perla e oro satinato. Xiaomi ha anche anticipato una quarta variante, ancora non mostrata, che sarà svelata più avanti. È un dettaglio piccolo ma indicativo: il prodotto sembra già vicino alla fase “pronta vetrina”, anche se mancano ancora informazioni chiave.

Restano infatti assenti, almeno per ora, dati pratici che spesso fanno la differenza nella scelta: autonomia, eventuali certificazioni di resistenza (ad esempio a sudore o pioggia) e, soprattutto, prezzo e disponibilità. Sono proprio questi elementi a determinare se una cuffia pensata per l’uso quotidiano può diventare davvero “da tutti i giorni”.

Hi-Res e LHDC 5.0: l’ambizione non è solo nel formato

Sul fronte audio Xiaomi dichiara un driver da 11 mm con membrana rivestita in microcristallo metallico. A questo si aggiungono supporto LHDC 5.0 e certificazione Hi-Res Audio: una combinazione che, sulla carta, mira a offrire qualità più alta rispetto agli auricolari essenziali, e non solo un design alternativo.

Per le chiamate è prevista una dotazione a tre microfoni, con elaborazione VPU e algoritmo di riduzione del rumore. È un aspetto concreto: chi usa auricolari per call di lavoro o messaggi vocali sa che la differenza spesso si gioca sulla resa della voce, non sui bassi. In più viene citata una tecnologia di “onda sonora inversa” per limitare la dispersione verso l’esterno, utile in ufficio, in treno o in spazi condivisi.

Traduzione e riepiloghi: l’idea di auricolare come strumento

La parte più curiosa è quella legata alle funzioni smart. Xiaomi parla di traduzione automatica con copertura di 21 lingue, assistente Super Xiao Ai e una registrazione indipendente capace di generare un riepilogo intelligente. Nel quotidiano potrebbe voler dire appunti più rapidi o supporto in conversazioni multilingue, ma qui sarà decisiva l’implementazione reale: precisione, velocità e facilità d’uso.

In attesa di conoscere data di lancio e prezzo, la prima cuffia a clip di Xiaomi sembra puntare a un equilibrio: comodità e tenuta come punto di partenza, ma con un pacchetto tecnico che prova a giustificare l’idea di un auricolare “diverso” anche per chi ascolta e chi lavora, non solo per chi cerca un design nuovo.