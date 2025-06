HbbTV e il vuoto normativo: nuove sfide per il sistema televisivo italiano

La rivoluzione digitale nel panorama televisivo italiano sta creando un terreno di competizione senza precedenti. L’integrazione della tecnologia ibrida nota come HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) sta trasformando le modalità di accesso ai contenuti, portando con sé nuove opportunità ma anche sfide regolamentari. Questa innovazione consente alle emittenti di combinare trasmissioni terrestri tradizionali con contenuti web, permettendo un accesso più flessibile e diretto al pubblico.

Negli ultimi mesi, un numero crescente di operatori ha sfruttato l’HbbTV per inserirsi nella numerazione dei telecomandi delle smart TV, aggirando le procedure tradizionali come concessioni e gare pubbliche. Questo approccio ha generato una situazione di concorrenza irregolare, dove nuovi canali riescono a catturare audience significative e attrarre investimenti pubblicitari senza rispettare le regole vigenti. L’assenza di una chiara regolamentazione televisiva ha creato un vuoto normativo che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) sta cercando di colmare.

Di fronte a questa situazione, l’AgCom ha avviato una consultazione pubblica per definire linee guida che garantiscano una competizione equa. L’obiettivo è assicurare che l’uso della tecnologia ibrida avvenga nel rispetto del Regolamento 295/2023 sui servizi audiovisivi web. Tuttavia, questa sfida normativa non è priva di complessità. Gli editori tradizionali, che operano sotto concessioni e obblighi regolamentari onerosi, si trovano a competere con nuovi attori che accedono al mercato con costi minimi, destabilizzando un settore già fragile.

La numerazione dei telecomandi, apparentemente un dettaglio tecnico, si è rivelata un elemento strategico cruciale in questa battaglia. Le emittenti alternative, sfruttando le opportunità offerte dall’HbbTV, stanno conquistando progressivamente quote di mercato. Questo fenomeno evidenzia l’urgenza di un intervento normativo che possa equilibrare il mercato, garantendo trasparenza e parità di condizioni per tutti gli operatori.

Nonostante le difficoltà, l’HbbTV rappresenta anche un’opportunità di innovazione per il settore televisivo italiano. La capacità di integrare trasmissioni tradizionali e contenuti digitali offre un potenziale enorme per migliorare l’esperienza degli spettatori e attrarre nuovi segmenti di pubblico. Tuttavia, affinché questa innovazione possa realizzarsi pienamente, è necessario un quadro normativo che supporti lo sviluppo sostenibile e competitivo del settore.

In sintesi, il futuro del sistema televisivo italiano dipenderà dalla capacità delle autorità di rispondere rapidamente a queste sfide, adattando le normative alle nuove realtà tecnologiche. Solo attraverso una regolamentazione efficace sarà possibile trasformare questa rivoluzione digitale in un’opportunità per tutti gli attori del mercato, preservando al contempo la trasparenza e l’equità nella competizione.