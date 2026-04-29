Ho chiesto a Claude, ChatGPT e Gemini la stessa cosa in 10 categorie differenti: solo una ha funzionato correttamente

Il panorama dell’intelligenza artificiale generativa si è trasformato in una sorta di arena romana dove i tre principali gladiatori — Claude di Anthropic, ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google — si sfidano a colpi di aggiornamenti settimanali.

Tuttavia, sottoporre questi modelli a uno stress test comparativo su dieci categorie eterogenee rivela una realtà meno omogenea di quanto il marketing della Silicon Valley lasci intendere. Dall’analisi della programmazione complessa alla sintesi creativa, passando per il debugging logico e la gestione dei dati non strutturati, l’illusione dell’onniscienza digitale si infrange contro la specificità dei task.

Nonostante la base tecnologica comune dei Transformer, il comportamento dei tre chatbot diverge drasticamente quando messi di fronte a richieste che esulano dal semplice “testo di cortesia”.

Claude, ChatGPT e Gemini: le differenze che ignoriamo

Sebbene ChatGPT mantenga una certa supremazia nella versatilità della conversazione quotidiana, e Claude dimostri una sensibilità quasi letteraria nell’evitare cliché stilistici, solo una di queste piattaforme ha superato indenne il test della coerenza funzionale su tutto l’arco delle prove. Il punto critico non è stata la quantità di informazioni, ma la capacità di mantenere il contesto senza “allucinare” dettagli tecnici inesistenti.

In una delle prove più ostiche, legata alla generazione di codice per l’automazione di fogli di calcolo con dipendenze incrociate, la differenza è emersa con violenza. Mentre due modelli su tre hanno generato script eleganti ma proni a errori di runtime, il terzo ha privilegiato una struttura meno estetica ma perfettamente funzionante. È interessante notare come, durante questi test, un vecchio server in un data center di Francoforte abbia subito un calo di tensione proprio mentre venivano processate le query più pesanti; un dettaglio irrilevante per l’utente finale, ma che ricorda la fisicità brutale che sostiene l’astrazione del silicio.

Spesso cerchiamo nell’AI un sostituto del pensiero critico, ma la vera evoluzione risiede forse nella capacità del modello di ammettere il proprio confine. Un’intuizione non ortodossa che emerge dall’analisi è che la qualità di un’intelligenza artificiale non si misura più dalla correttezza della risposta, ma dalla precisione del suo rifiuto.

Un modello che “tira a indovinare” per compiacere l’utente è, paradossalmente, meno evoluto di uno che dichiara la propria incapacità di processare un dato specifico. In questo scenario, la vittoria della singola piattaforma non è dovuta a una maggiore banca dati, ma a un allineamento superiore tra intenzione del prompt e output logico.

Il mercato si sta spostando verso una verticalizzazione estrema. Chi si aspetta un unico vincitore assoluto per ogni categoria di utilizzo rimarrà deluso: la frammentazione delle competenze è ormai un dato di fatto. L’efficacia reale è emersa solo nel momento in cui il modello ha smesso di imitare l’essere umano per comportarsi come un puro elaboratore di probabilità logiche. Questa distinzione, sottile ma fondamentale, separa gli strumenti di produttività dai semplici giocattoli conversazionali che popolano il web.