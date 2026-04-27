Resident Evil, così attivi finalmente la Modalità Mercenari: è fatta

Il futuro di Resident Evil Requiem potrebbe essere molto più ricco di quanto apparso al lancio con una nuova modalità.

A poche settimane dall’uscita, una serie di indizi emersi dalla community e dagli stessi sviluppatori sta riaccendendo l’attenzione su una delle modalità più amate della saga: la Mercenaries Mode. E questa volta non si tratta solo di speranze, ma di segnali concreti che fanno pensare a un ritorno imminente.

A innescare le speculazioni è stato un lavoro di data mining che ha portato alla luce contenuti non ancora utilizzati nei file del gioco. In particolare, sono state individuate tracce audio inedite caratterizzate da ritmi più serrati e da un sottofondo scandito, elementi che ricordano da vicino la struttura tipica della modalità Mercenari.

Chi conosce la serie sa bene cosa significa: la Mercenaries è storicamente legata a combattimenti a tempo, dove il giocatore deve eliminare il maggior numero possibile di nemici entro un countdown, accumulando punti e combo.

Non è un dettaglio secondario. In passato, proprio segnali simili hanno anticipato contenuti post-lancio poi effettivamente introdotti, come accaduto con altri capitoli della saga.

Il mini-gioco misterioso e la finestra di maggio

A rafforzare questa ipotesi c’è anche un altro elemento: Capcom ha già confermato l’arrivo di un mini-gioco previsto per maggio 2026, senza però svelarne la natura.

Il tempismo non è casuale. La saga ha spesso utilizzato contenuti aggiuntivi per prolungare la vita dei titoli dopo il lancio, e la Mercenaries rappresenta una scelta quasi naturale. Non solo per il valore storico, ma anche per la sua capacità di aumentare la rigiocabilità, aspetto su cui parte della community ha chiesto maggiore profondità.

Secondo diversi osservatori, lo schema ricorda molto quello già visto con Resident Evil 4 Remake, dove la modalità venne introdotta proprio come contenuto post-lancio.

Il possibile ritorno della modalità Mercenari non sarebbe una semplice aggiunta, ma un elemento coerente con l’identità stessa della serie.

Negli anni, questa modalità è diventata una sorta di banco di prova per il sistema di combattimento: meno narrativa, più azione pura, più pressione sul giocatore. Un modo per valorizzare personaggi come Leon Kennedy, già protagonista di sezioni più dinamiche all’interno di Requiem.

In un titolo che alterna fasi horror più lente a momenti decisamente più action, l’introduzione dei Mercenari potrebbe rappresentare il punto di equilibrio perfetto tra le due anime del gioco.

Community in fermento e aspettative altissime

Sui forum e sui social, la reazione dei fan è stata immediata. La sola possibilità del ritorno della modalità ha riacceso l’interesse anche tra chi aveva già completato la campagna principale.

Non è solo nostalgia. La Mercenaries è considerata da molti un contenuto quasi indispensabile, capace di trasformare un’esperienza lineare in qualcosa di potenzialmente infinito, dove ogni partita diventa una sfida personale.

Al momento, però, manca ancora una conferma ufficiale. Gli indizi sono solidi, ma restano tali. Eppure, guardando alla storia della saga e alle mosse di Capcom negli ultimi anni, l’ipotesi appare tutt’altro che remota.

Un segnale chiaro sulla direzione futura

Se la modalità Mercenari dovesse davvero arrivare, sarebbe anche un messaggio preciso: Capcom intende continuare a sostenere il gioco nel tempo, puntando su contenuti capaci di tenere viva la community.

E in un mercato dove la longevità di un titolo è diventata centrale, non è un dettaglio da poco.

Resta solo da capire quando arriverà l’annuncio ufficiale. Ma una cosa è certa: dentro Resident Evil Requiem qualcosa si sta muovendo, e potrebbe cambiare il modo in cui i giocatori torneranno a viverlo nei prossimi mesi.