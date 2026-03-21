"Ho scansionato il QR code della multa e sono rimasto senza un euro": come difendersi dalla truffa degli automobilisti

La truffa delle finte multe con QR code è solo una delle tante tecniche utilizzate dai truffatori per colpire gli automobilisti. Come difendersi.

I tentativi di truffa ai danni degli automobilisti sono sempre più frequenti, e uno dei metodi più pericolosi in circolazione coinvolge un’azione semplice ma pericolosa: la scansione di un QR code. Questa truffa, che può sembrare innocente, nasconde insidie molto gravi, mettendo in serio pericolo la sicurezza economica e personale delle vittime. Vediamo come riconoscere questo inganno e quali precauzioni adottare per proteggersi.

La truffa delle finte multe: come funziona

Una delle modalità più comuni con cui i truffatori prendono di mira gli automobilisti è quella delle finte multe. Le vittime ricevono comunicazioni che sembrano ufficiali, sia tramite email che sotto forma di foglietti lasciati sui parabrezza delle auto. Questi messaggi, con toni minacciosi, invitano i conducenti a pagare una multa per una presunta infrazione, spesso con l’urgenza di evitare che l’importo salga immediatamente.

Il trucco sta nell’apparenza di ufficialità di queste notifiche: molte volte, infatti, contengono un QR code, che l’automobilista potrebbe essere indotto a scansionare per pagare in modo rapido. Proprio in quel momento si entra nel mirino dei truffatori, che sfruttano la fiducia del malcapitato per sottrarre informazioni sensibili.

Scansionando il QR code contenuto nel messaggio, il malcapitato viene indirizzato su un sito web che, all’apparenza, sembra legittimo, ma che in realtà è un imitatore ben fatto dei portali ufficiali della pubblica amministrazione. Qui, l’utente viene invitato a inserire dati personali, numeri di carte di credito o altre informazioni sensibili, come i codici PIN, per effettuare il pagamento. Se queste informazioni vengono rivelate, i truffatori possono usarle per sottrarre denaro dal conto bancario, avviare transazioni non autorizzate o addirittura commettere furti d’identità.

Come difendersi dalla truffa

Fortunatamente, è possibile proteggersi da questa truffa seguendo alcuni semplici accorgimenti. Innanzitutto, è fondamentale essere sempre sospettosi quando si riceve una comunicazione di multa tramite email o quando si trova un avviso sul parabrezza. Le notifiche ufficiali di multe non possono essere inviate tramite posta elettronica ordinaria; nel caso di comunicazioni ufficiali, infatti, viene utilizzato esclusivamente il sistema della PEC (Posta Elettronica Certificata), a meno che non si abbia espressamente dato il consenso a ricevere le notifiche in tale formato.

Inoltre, se si riceve una comunicazione che sembra provenire da una pubblica amministrazione, è importante verificare sempre l’autenticità del documento. Controllare l’intestazione, il logo e la grafica del foglio informativo può essere utile per individuare eventuali segnali di falsificazione. In caso di dubbi, non bisogna mai procedere con il pagamento e, anzi, è fondamentale contattare le autorità competenti, come la polizia municipale o i Carabinieri, per ottenere chiarimenti.

Un altro punto cruciale è evitare assolutamente di scansionare il QR code. Se vi trovate di fronte a un messaggio che vi invita a farlo, e avete anche solo il minimo sospetto, fermatevi e indagate prima di compiere qualsiasi azione. L’uso di un software antivirus aggiornato sul proprio smartphone o sul computer può anche contribuire a prevenire il rischio di incappare in siti fraudolenti.