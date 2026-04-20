Huawei Watch Fit 5 Pro si mostra in anteprima: design rinnovato e display più ampio

Huawei si prepara a rinnovare la sua linea di smartwatch Fit e le prime immagini del Watch Fit 5 Pro iniziano a delineare un dispositivo che punta soprattutto su design e schermo.

Le anticipazioni emerse nelle ultime ore mostrano uno smartwatch che mantiene la forma rettangolare tipica della serie, ma introduce alcuni cambiamenti visivi che lo rendono più moderno e più vicino agli standard attuali dei wearable premium.

Un design familiare, ma più curato

Il Watch Fit 5 Pro sembra evolvere senza stravolgere. La cassa resta squadrata, ma con angoli più morbidi e un aspetto generale più pulito. Dalle immagini trapelate si nota anche un miglioramento del rapporto tra schermo e superficie frontale, con cornici più sottili rispetto al modello precedente.

Il risultato è uno smartwatch che appare più raffinato, pur mantenendo quell’impostazione leggera e sportiva che ha caratterizzato la serie Fit negli ultimi anni.

Display più grande e più luminoso

Uno degli elementi più interessanti riguarda il display. Le informazioni disponibili indicano un pannello più ampio rispetto alla generazione precedente, con una diagonale che potrebbe arrivare fino a circa 1,9 pollici nella versione Pro.

Non è solo una questione di dimensioni: si parla anche di una luminosità molto elevata, pensata per garantire una buona visibilità all’aperto, e di una tecnologia più avanzata per rendere l’interfaccia più fluida.

Materiali più premium nella versione Pro

Rispetto al modello standard, il Fit 5 Pro dovrebbe distinguersi anche per i materiali. Le indiscrezioni parlano di vetro zaffiro e di una struttura più resistente, con elementi in lega metallica pensati per aumentare la durata nel tempo.

Questo posizionamento lo avvicina di più alla fascia alta degli smartwatch, pur mantenendo un formato compatto e leggero.

Funzioni fitness e autonomia

Come da tradizione Huawei, il dispositivo dovrebbe puntare molto sul monitoraggio della salute e dell’attività fisica, con sensori avanzati per battito cardiaco, temperatura e altre metriche.

Anche la batteria resta un punto chiave: le prime informazioni parlano di un’autonomia che potrebbe arrivare fino a circa 7 giorni con uso tipico e oltre con modalità risparmio.

Quando potrebbe arrivare

Al momento non c’è ancora una data ufficiale di lancio, ma il fatto che immagini e specifiche stiano emergendo con sempre maggiore frequenza suggerisce che la presentazione non sia lontana.

Come sempre in questi casi, è bene considerare queste informazioni come anticipazioni. Specifiche e caratteristiche potrebbero cambiare prima dell’annuncio ufficiale, ma la direzione sembra chiara: Huawei vuole rendere la serie Fit più completa e più competitiva nella fascia medio-alta.