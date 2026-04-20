"Scrollare" con il dito sul cellulare può causare problemi di salute: i fisioterapisti gioiscono

Lo facciamo senza pensarci, centinaia di volte al giorno. Un movimento rapido, quasi automatico: il dito che scorre sullo schermo dello smartphone.

Eppure, proprio questo gesto apparentemente innocuo sta attirando sempre più l’attenzione di medici e ricercatori, perché potrebbe avere conseguenze concrete sul nostro corpo.

Negli ultimi anni, diversi studi hanno iniziato a osservare con maggiore attenzione l’impatto fisico dell’uso intensivo dei dispositivi touch. Il risultato è chiaro: il problema non è il telefono in sé, ma il modo in cui lo utilizziamo e la frequenza con cui ripetiamo certi movimenti.

Il pollice sotto pressione: quando lo scroll diventa un rischio

Il protagonista è quasi sempre lui, il pollice. È il dito più utilizzato quando scorriamo social, leggiamo notizie o rispondiamo ai messaggi. Questo uso continuo e ripetitivo può portare a un sovraccarico dei tendini, con conseguente infiammazione.

Non si tratta solo di fastidio momentaneo. Gli specialisti parlano ormai di vere e proprie condizioni cliniche legate all’uso dello smartphone, come la tendinite del pollice o il cosiddetto “dito a scatto”, una patologia che può bloccare temporaneamente il movimento del dito causando dolore e rigidità.

Con il tempo, il problema può estendersi anche ad altre parti della mano, fino a coinvolgere polso e avambraccio. Nei casi più avanzati, si può arrivare a disturbi più seri come la sindrome del tunnel carpale, caratterizzata da formicolio, debolezza e perdita di sensibilità.

Non tutte le schermate sono uguali

Un aspetto meno evidente, ma altrettanto importante, riguarda il tipo di schermo e il modo in cui interagiamo con esso. Non tutti i display richiedono lo stesso tipo di pressione o movimento, e questo può influire sul carico muscolare.

Gli schermi più sensibili riducono lo sforzo necessario, mentre quelli meno reattivi spingono l’utente a esercitare più pressione e a ripetere i gesti più volte. Un dettaglio che, nel lungo periodo, può fare la differenza.

Inoltre, anche la dimensione dello smartphone gioca un ruolo: dispositivi più grandi costringono il pollice a movimenti più ampi e innaturali, aumentando il rischio di stress articolare.

Limitarsi a guardare le dita sarebbe riduttivo. L’uso dello smartphone coinvolge tutto il corpo, soprattutto quando si mantiene una postura scorretta.

Tenere il telefono troppo in basso, ad esempio, obbliga a piegare il collo in avanti. Questo porta a una condizione ormai diffusa chiamata “text neck”, che può provocare dolore cervicale, tensioni muscolari e persino mal di testa.

La combinazione di movimenti ripetitivi e posture scorrette crea quindi un effetto cumulativo: piccoli stress quotidiani che, sommati nel tempo, possono trasformarsi in problemi cronici.

Un gesto automatico che cambia il corpo

C’è poi un altro elemento da considerare: lo scrolling non è solo frequente, è anche automatico. Molti utenti lo fanno senza rendersene conto, in una sorta di riflesso condizionato.

Questo significa che il numero di movimenti compiuti ogni giorno è spesso molto più alto di quanto immaginiamo. E più aumenta la ripetizione, maggiore è il carico su muscoli e tendini.

Non sorprende quindi che gli esperti parlino sempre più spesso di “patologie da tecnologia”, un insieme di disturbi legati proprio a queste abitudini quotidiane.

Una questione di equilibrio

Il punto non è smettere di usare lo smartphone, ma imparare a farlo in modo diverso. Piccoli accorgimenti possono ridurre significativamente il rischio: cambiare spesso posizione, alternare le mani, evitare sessioni troppo lunghe senza pause.

Anche solo portare lo schermo all’altezza degli occhi, invece di piegare il collo, può alleggerire il carico su muscoli e articolazioni.

Il gesto resta lo stesso, ma il modo in cui lo ripetiamo può cambiare completamente le conseguenze. E forse è proprio qui che si gioca la differenza tra un’abitudine innocua e un problema destinato a farsi sentire nel tempo.