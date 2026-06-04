Ikea travolge i Big della tecnologia: costa solo 60 centesimi ed è l'accessorio per lo smartphone che serviva

Sessanta centesimi. È il prezzo di YUPPIENALLE, il supporto pieghevole per smartphone che Ikea vende come accessorio da portachiavi. Non un modo di dire promozionale: lo 0,60 euro è il listino reale del prodotto grigio in vendita, una cifra che lo colloca fuori dalla categoria degli accessori tecnologici e dentro quella degli oggetti da cassa, accanto alle matite e ai sacchetti riutilizzabili.

Il meccanismo è elementare. Un supporto in plastica si apre, regge il telefono e poi si richiude fino a sparire. Due alloggiamenti distinti permettono di posizionare il dispositivo in verticale o in orizzontale, il che lo rende utilizzabile sia per le videochiamate sia per guardare un video o seguire una ricetta appoggiandolo sul piano di lavoro. La compatibilità copre la quasi totalità dei modelli iPhone e Android in circolazione, perché il supporto non dipende da connettori o magneti ma solo dallo spessore della scocca.

Ikea regala l’oggetto tech a 0.60 centesimi

Il dettaglio che spiega la differenza rispetto ai concorrenti non è il prezzo, ma la funzione doppia. Supporti simili esistono anche su Amazon, spesso però senza l’anello per le chiavi, più ingombranti e a un costo superiore. È un punto che ribalta l’intuizione abituale sui prodotti a basso prezzo: qui l’oggetto più economico è anche quello progettato meglio, perché elimina un secondo accessorio invece di aggiungerne uno.

Sul piano dei materiali Ikea dichiara poliammide rinforzata con quota di riciclato e gomma sintetica, una combinazione pensata per resistere al pendolarismo quotidiano e ai viaggi più lunghi. La scelta del riciclato su un prodotto da 60 centesimi è meno scontata di quanto sembri: su volumi di vendita alti, la componente sostenibile incide su un margine già minimo, e raramente compare in questa fascia di prezzo.

C’è poi un dato che esce dal perimetro della scheda tecnica. YUPPIENALLE porta la firma di Johan Frössén, designer accreditato del progetto. Affidare un oggetto da meno di un euro a un autore identificato, anziché trattarlo come prodotto anonimo, segue una logica tipica dell’azienda svedese, che attribuisce un nome al designer anche per articoli marginali del catalogo. Il nome stesso del prodotto, secondo la convenzione Ikea che pesca dal vocabolario nordico, gioca con il termine “yuppie”, un’ironia non casuale per un accessorio che costa quanto una caramella.

L’oggetto richiuso entra in una tasca della giacca o resta agganciato al mazzo di chiavi, sempre a portata di mano. Chi lo prova tende a non separarsene più, e questo spiega perché un articolo da banco stia migrando verso una categoria diversa, quella degli oggetti che si finisce per usare ogni giorno.