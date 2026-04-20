Togli subito i vecchi cellulari conservati nei cassetti: pochi conoscono i veri rischi che si corrono

Tenere uno smartphone vecchio in un cassetto sembra una scelta innocua, quasi naturale. Un oggetto che resta lì, spento, come riserva o ricordo.

Eppure dietro quella abitudine diffusissima si nasconde una combinazione di rischi che tocca sicurezza, ambiente e perfino la gestione dei dati personali.

Il primo rischio è fisico, concreto. Le batterie agli ioni di litio, anche quando il telefono è spento, continuano a deteriorarsi nel tempo. Possono gonfiarsi, perdere stabilità e, nei casi peggiori, diventare pericolose se esposte a calore o pressioni accidentali.

Un telefono lasciato per anni in un cassetto non viene controllato, non viene ricaricato e perde progressivamente affidabilità. Questo significa che un oggetto apparentemente innocuo può trasformarsi in un punto critico in casa, soprattutto se dimenticato vicino a fonti di calore o altri oggetti.

Il problema è sottile: non si manifesta subito. È proprio il tempo a renderlo più serio.

Il rischio invisibile: i dati che restano dentro

Molti sottovalutano cosa contiene davvero uno smartphone. Anche quando non viene utilizzato, dentro restano foto, email, password salvate, accessi automatici e dati bancari.

Se quel dispositivo viene acceso di nuovo, venduto o anche solo prestato senza una cancellazione completa, il rischio è concreto: si può perdere il controllo della propria identità digitale.

Il problema si amplifica con i telefoni più vecchi. Spesso non ricevono più aggiornamenti di sicurezza, diventando vulnerabili a malware o attacchi informatici nel momento in cui si collegano a internet.

È un paradosso diffuso: lo si conserva “per sicurezza”, ma può diventare l’anello più debole.

C’è poi un altro aspetto, meno evidente ma altrettanto importante. Ogni smartphone contiene metalli preziosi e materiali rari, spesso difficili da estrarre e lavorare.

Lasciare milioni di dispositivi inutilizzati significa bloccare una quantità enorme di risorse. In Europa si contano centinaia di milioni di telefoni fermi nei cassetti, con un valore potenziale enorme tra riciclo e riutilizzo.

Non è solo una questione economica: è un tema di sostenibilità. Ogni telefono che resta inutilizzato contribuisce indirettamente alla necessità di produrne altri, con tutto ciò che comporta in termini di energia e impatto ambientale.

Un’abitudine comune, ma sempre meno sostenibile

I numeri raccontano quanto sia diffuso il fenomeno. Milioni di persone conservano dispositivi che non usano più, spesso per affetto o per “non si sa mai”. Ma nel tempo quel gesto si trasforma in una sorta di accumulo silenzioso, difficile da gestire.

E intanto il valore reale di quei telefoni cala rapidamente, fino a diventare quasi nullo, mentre aumentano i problemi legati alla loro conservazione.

Il risultato è una contraddizione tipica della tecnologia: oggetti progettati per semplificare la vita che, una volta inutilizzati, finiscono per complicarla.

Cosa significa davvero “tenerlo da parte”

Conservare un vecchio telefono non è sbagliato in assoluto. Ma richiede attenzione: manutenzione minima, controllo della batteria, gestione corretta dei dati.

Il punto è che raramente accade. Nella maggior parte dei casi, il dispositivo resta fermo per anni, senza alcuna cura.

Ed è proprio lì che nasce il problema. Non nel gesto iniziale, ma nell’abbandono che segue.

Alla fine, quel telefono nel cassetto non è solo un oggetto dimenticato. È un piccolo archivio di informazioni, materiali e potenziali rischi che continua a esistere, anche quando smettiamo di pensarci.