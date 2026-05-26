I 2 film leggeri su Netflix ideali per rilassarti dopo una giornata stressante

Ci sono serate in cui non si vuole pensare, non si vuole decidere e non si vuole assolutamente guardare qualcosa di intenso. Si vuole solo stare sul divano, ridere e lasciare che il film faccia tutto il lavoro. Netflix ha esattamente quello che serve in questi momenti, e due titoli in particolare colpiscono per la freschezza delle premesse: non sono commedie qualsiasi ma storie con un’idea chiara al centro, abbastanza originali da non sembrare già viste e abbastanza leggere da non richiedere nessuno sforzo. Ecco perché vale la pena dargli una chance.

Ladies First: un maschilista nel mondo al contrario

La premessa di Ladies First è quella di una commedia brillante costruita su un’inversione totale. Damien Sachs è un uomo d’affari ricco, influente e sfacciatamente maschilista che lavora in una prestigiosa agenzia pubblicitaria di Londra. Il suo mondo è quello del potere maschile istituzionalizzato: avventure occasionali, ambiente lavorativo dominato dagli uomini, donne relegate a ruoli marginali. Poi, un giorno, distratto dalla visione di una bella donna mentre cammina per strada, batte la testa contro un palo e sviene.

Al risveglio in ospedale si ritrova in un universo parallelo dove tutto è rovesciato. Le donne occupano tutte le posizioni di potere, gestiscono l’economia, sono autoritarie e trattano gli uomini come oggetti o come subalterni, pretendendo che si curino nell’aspetto e svolgano mansioni di segreteria. Quello che Damien aveva sempre dato per scontato, il privilegio implicito della sua condizione, scompare in un colpo solo. Deve ridefinire completamente il proprio modo di sopravvivere, sia nel lavoro che nei rapporti personali.

Il film funziona perché non si limita all’effetto specchio rovesciato ma usa il meccanismo per far emergere qualcosa di riconoscibile: i comportamenti che nella vita reale vengono normalizzati diventano evidenti e grotteschi quando vengono subiti da chi di solito li esercita. È il tipo di commedia che fa ridere e fa pensare senza mai diventare pesante, con un ritmo da film di genere che non concede pause.

Indovina Chi: il suocero più temuto di Netflix

Indovina Chi è una commedia degli equivoci che funziona su un meccanismo semplice e collaudato, ma lo declina con intelligenza. Theresa Jones è una giovane donna afroamericana di successo che vive a New York: ha pianificato di sposarsi con il fidanzato Simon Green, brillante consulente finanziario, educato e profondamente innamorato. Ha però omesso un dettaglio nelle conversazioni con la famiglia: Simon è bianco.

In occasione del venticinquesimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori, Theresa torna a casa per fare le presentazioni ufficiali. Suo padre Percy Jones è un uomo agiato, severo e iperprotettivo, fermamente convinto che il compagno ideale per la figlia debba assomigliare a Denzel Washington. Quando Simon si presenta alla porta, lo shock è totale. Nonostante Simon sia in tutto e per tutto il genero ideale, Percy lo sottopone a una serie di “prove” sempre più creative e interrogatori sempre più serrati per metterlo in difficoltà.

La dinamica tra i due è il cuore del film: Simon che cerca disperatamente di conquistare la fiducia di un suocero che non vuole essere conquistato, Percy che mette da parte ogni buon senso pur di trovare qualcosa che non vada. La commedia nasce da quel conflitto e lo porta avanti con un ritmo che non si allenta mai. È il tipo di film perfetto per una serata in compagnia, perché produce le reazioni giuste al momento giusto senza richiedere nessun coinvolgimento emotivo profondo.