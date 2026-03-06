I robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant in sconto del 72% su Amazon

I robot aspirapolvere e lavapavimenti sono ormai entrati a far parte della nostra quotidianità, facendoci risparmiare tempo prezioso nella pulizia degli ambienti domestici, tanto che ora tornare indietro ci sembra impossibile. Anzi, se possibile, non è così raro che dopo un paio di anni si vada alla ricerca di un modello ancora migliore.

In quest’ottica vi segnaliamo l’offerta di due robot del marchio Lefant che hanno nel rapporto qualità-prezzo la loro arma migliore. I modelli protagonisti delle promozioni primaverili di Amazon sono Lefant M3 Max e Lefant M330 Pro, entrambi in sconto del 72% con prezzi a partire da 139,99 euro.

I prezzi ufficiali dello Spring Sale saranno validi dal 10 al 16 marzo.

Ecco una rapida panoramica dell’offerta:

Il termine ultimo dell’iniziativa è fissato per le ore 23:59 di lunedì 16 marzo.

Lefant M3 Max: pulizia al massimo

Il modello M3 Max di Lefant è il robot aspirapolvere e lavapavimenti ideale per chi cerca prestazioni al top con un budget contenuto. Uno dei suoi tratti distintivi è la potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa, uno dei valori più alti in rapporto alla sua fascia di prezzo, che aiuta a rimuovere in modo efficace polvere fine, peli di animali e lo sporco sui tappeti.

Potente sì, ma anche intelligente. Il merito è della speciale forma della spazzola centrale a V, che permette di convogliare lo sporco verso il centro, a cui si aggiunge un doppio sistema anti-groviglio che facilita la cattura di capelli e peli di animali senza cali di prestazioni né improvvisi blocchi.

Sempre a proposito di intelligenza, un altro elemento di rilievo è la navigazione laser dToF a 360 gradi, grazie alla quale il robot riesce ad analizzare l’ambiente con precisione, creando mappe ricche di dettagli e riconoscendo i vari ambienti della casa in modo accurato.

All’interno della confezione di vendita c’è infine una moderna stazione all-in-one che integra la funzione di autosvuotamento automatico, il lavaggio dei mop con acqua calda a 45 gradi e l’asciugatura. Sempre all’interno della stazione sono inclusi due serbatoi da 2,5 litri (uno per l’acqua pulita e l’altro per l’acqua sporca) più un sacco da 3,2 litri per la raccolta di polvere, detriti e sporco.

Lefant M330 Pro: eccellente rapporto qualità-prezzo

Il secondo prodotto Lefant al centro delle promozioni primaverili di Amazon è il robot aspirapolvere e lavapavimenti M330 Pro, che si distingue dagli altri per l’eccezionale rapporto qualità-prezzo. A fronte di una spesa inferiore a 140 euro, infatti, ci si porta a casa un robot per superfici miste completo di tutto.

Prima di tutto, è capace di identificare il tipo di superficie, adattando di conseguenza la modalità di pulizia. Ciò risulta molto utile, in particolare, se si hanno uno o più tappeti dentro casa o comunque superfici diverse.

La potenza di aspirazione si spinge fino a 5000Pa, con in più un efficace sistema anti-groviglio per districare in modo semplice capelli e peli di animali e semplificare la manutenzione stessa del robot.

Gli altri due principali punti di forza sono la navigazione laser dToF a 360 gradi, che permette di ottenere una mappatura precisa di tutti gli ambienti della casa, e l’autonomia fino a 150 minuti, grazie alla quale il robot è in grado di coprire fino a 150 metri quadrati di superficie con una singola ricarica.

In offerta per le promozioni primaverili di Amazon

Come accennato qui sopra, in occasione delle promozioni primaverili di Amazon è possibile risparmiare il 74% sull’acquisto di Lefant M3 Max e Lefant M330 Pro, con prezzi rispettivamente pari a 339,99 euro e 139,99 euro. L’offerta terminerà alla mezzanotte del 16 marzo.