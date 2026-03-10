Il display smart per la casa di Apple potrebbe arrivare in autunno con iOS 27

Il dispositivo smart home con schermo su cui Apple starebbe lavorando da tempo potrebbe finalmente vedere la luce in autunno.

Negli ultimi mesi si è parlato spesso di un possibile “HomePod con display”, un dispositivo pensato per controllare la casa intelligente, gestire le automazioni domestiche e interagire con l’assistente vocale. Il progetto, però, sembra dipendere da un elemento chiave: l’evoluzione di Siri e delle nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Secondo le indiscrezioni più recenti, Apple avrebbe rinviato più volte il lancio proprio per aspettare che la nuova versione dell’assistente sia pronta. Il dispositivo era stato inizialmente collegato a un debutto nel 2025, poi si è parlato della primavera successiva. Ora le voci indicano un’uscita in autunno, probabilmente insieme alla nuova generazione dei sistemi operativi Apple.

Il progetto del display per la casa

Il dispositivo, identificato internamente con il nome J490, sarebbe un piccolo hub domestico con schermo pensato per il controllo della casa connessa. L’idea è simile a quella di altri prodotti già presenti sul mercato: uno schermo centrale da cui gestire luci, videocamere, termostati e altri dispositivi compatibili con HomeKit.

Le informazioni che circolano descrivono un apparecchio con una scocca in alluminio color argento e un display da circa 7 pollici. L’alimentazione avverrebbe tramite porta USB-C, mentre il sistema operativo sarebbe una versione adattata di tvOS, progettata per l’uso domestico e per l’integrazione con i servizi Apple.

L’obiettivo sembra essere quello di creare un punto di controllo semplice e immediato per la casa intelligente, qualcosa che possa restare sul tavolo della cucina o su una mensola del soggiorno e diventare una sorta di pannello centrale per l’ecosistema Apple.

Tutto ruota intorno alla nuova Siri

Il vero motivo dei rinvii sembra essere lo sviluppo della nuova generazione di Siri. Apple starebbe lavorando a un aggiornamento importante dell’assistente vocale, con funzioni simili a quelle dei chatbot moderni basati su AI.

Questa versione più evoluta dell’assistente dovrebbe arrivare insieme agli aggiornamenti principali dei sistemi Apple previsti più avanti nell’anno. Tra questi ci sarebbe anche iOS 27, che secondo le indiscrezioni dovrebbe accompagnare il lancio dei nuovi modelli di iPhone della prossima generazione.

Finché questa nuova infrastruttura software non sarà pronta, Apple preferirebbe evitare di introdurre un dispositivo che dipende quasi completamente dalle capacità dell’assistente vocale.

Altri dispositivi smart home in arrivo

Il display domestico non sarebbe l’unico prodotto collegato a questo aggiornamento. Sempre secondo le anticipazioni, anche nuove versioni di HomePod e Apple TV 4K sarebbero in fase di sviluppo e potrebbero arrivare nello stesso periodo.

Si parla inoltre di un nuovo sensore per la casa intelligente, progettato per rilevare vari parametri ambientali e integrarsi con le automazioni domestiche.

In prospettiva più lontana, Apple starebbe lavorando anche a un dispositivo ancora più ambizioso: un hub domestico con braccio robotico e schermo mobile, pensato per seguire l’utente all’interno della stanza durante le videochiamate o l’interazione con l’assistente. Questo progetto, però, non sarebbe previsto prima del 2027.

Per ora resta quindi da vedere se il display smart di Apple arriverà davvero entro l’autunno. Molto dipenderà da quanto velocemente l’azienda riuscirà a completare la trasformazione di Siri e a integrarla nel proprio ecosistema domestico.