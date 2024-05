Il “Learn to earn” come prossimo grande trend crypto del 2024

Negli ultimi mesi, il mercato delle crypto è stato influenzato dagli eventi riguardanti Bitcoin: dal lancio dell’ETF Bitcoin negli Stati Uniti al recente completamento dell’halving. Di conseguenza, molti sono ottimisti riguardo alla più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato e ai token che operano all’interno dell’ecosistema BRC-20.

Secondo l’esperto crypto Tyler Hill, un nome che trae vantaggio da questa narrazione più di altre è il token 99Bitcoins. Si tratta di un’azienda che finora ha raccolto oltre 960.000 dollari nella sua prevendita e che spera di raggiungere 1.711.230 dollari nella prima fase di questo round di finanziamento.

Cosa dicono gli esperti su 99Bitcoins

99Bitcoins è una piattaforma “learn to earn” che cerca di premiare i principianti che vogliono approfondire le dinamiche del mercato delle crypto e della tecnologia blockchain. La piattaforma offre fino a 80 ore di contenuti formativi, che interessano argomenti come sicurezza blockchain, staking, trading DEX e BRC-20.

Hill, nella sua analisi del progetto, che ha oltre 90.000 iscritti su YouTube, afferma: “Si tratta di un aspetto importante poiché argomenti come BRC-20 erano difficili da comprendere anche per me. Inoltre, è fantastico che tu possa ricevere ricompense solo per il semplice fatto di imparare.

La piattaforma suddivide il materiale didattico in moduli, quiz e tutorial classificando le prestazioni di ciascun studente. Migliore sarà la tua performance in queste classifiche, più token da 99BTC potrai ricevere. Questi token verranno aggiunti al tuo wallet Ethereum, che dovrai connettere alla piattaforma per acquistare token.

Attualmente un token ha un prezzo di $ 0,00103, tuttavia, il prezzo aumenterà una volta terminata l’attuale fase di prevendita. Riguardo a questa prevendita, Hill ha aggiunto: “Nel modello di prevendita il prezzo aumenta ogni tot di giorni, quindi in genere chi entra prima può beneficiare dei prezzi migliori”.

Panoramica del progetto

Prima di iniziare a lavorare sul token 99BTC, la piattaforma 99Bitcoins era stata una risorsa preziosa nell’educare sia i principianti che i trader esperti sul mondo delle criptovalute. In tal modo ha creato una community di 2.845.886 iscritti alla newlseter, con una comunità di oltre 700.000 appassionati di crypto.

La società prevede di sfruttare questa community per fornire utilità al suo token, premiando i detentori per aver interagito con i suoi contenuti. Nelle prossime fasi della roadmap del progetto, l’azienda punta al lancio su una piattaforma DEX affidabile. Dopo aver agito in questo modo, sperano di essere quotati in un exchange centralizzato e di lanciare la versione beta della piattaforma, nonché un servizio di segnali crypto.

Tokenomics e staking

In totale, esistono 99 miliardi di token da 99BTC, ognuno dei quali svolge un ruolo importante nello sviluppo e nella crescita del progetto. La stragrande maggioranza (27,5%) è destinata allo sviluppo del progetto stesso, mentre il 23% è destinato alla commercializzazione della piattaforma.

Il 17% del totale è destinato a premiare la community per la partecipazione ai contenuti educativi, mentre il 14% è destinato allo staking. Il 10,5% è dedicato alla prevendita, con il restante 8% accantonato per la futura liquidità degli exchange centralizzati e decentralizzati.

Per quanto riguarda lo staking, i possessori di token da 99BTC possono guadagnare un reddito extra mettendo in staking il token, con ricompense del 1883% APY. Sul suo sito web si afferma che “i premi vengono pagati su ogni blocco Ethereum. Il 14% della fornitura di token sarà distribuito in due anni.” Finora sono stati messi in staking oltre 578.403.823 token.