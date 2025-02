Iliad lancia le offerte Top 250 e Top 300: Giga in aumento e 5G incluso

Iliad presenta due nuove offerte mobile che promettono di rivoluzionare il panorama della telefonia: Top 250 e Top 300. Queste nuove tariffe sostituiranno le attuali Giga 180 e Giga 250, mantenendo invariati i costi mensili ma offrendo più traffico dati e l’accesso alle tecnologie 5G e VoLTE.

L’operatore arricchisce così la propria gamma di proposte con soluzioni mirate agli utenti più esigenti. Le nuove offerte, disponibili dall’11 febbraio al 6 marzo 2025, si posizionano rispettivamente a 9,99 e 11,99 euro al mese, affiancando la già nota Giga 120 da 7,99 euro.

La tariffa Top 250 include 250 Giga di traffico dati in 5G e comunicazioni illimitate, mentre la versione superiore, Top 300, offre 300 Giga mantenendo le stesse caratteristiche. Entrambe le opzioni garantiscono l’accesso alla rete di quinta generazione, disponibile in oltre 3000 comuni italiani, e al servizio VoLTE per chiamate in alta definizione.

Per i clienti attuali di Iliad, il cambio offerta gratuito rappresenta un vantaggio significativo, a patto di rispettare specifici requisiti tariffari. Gli utenti con offerte pari o inferiori a 9,99 euro possono passare a Top 250, mentre Top 300 è accessibile a chi spende meno di 11,99 euro al mese.

Oltre a consentire l’accesso ai servizi VoLTE e 5G, il passaggio alle nuove tariffe offre uno sconto di 4 euro mensili sull’offerta fibra Iliadbox Wi-Fi 7. L’operazione di cambio piano può essere effettuata tramite l’Area Personale sul sito web, le SIMBOX nei punti vendita o la nuova applicazione Iliad, disponibile da fine gennaio 2025. Il passaggio, che avverrà al successivo rinnovo mensile, è irreversibile e comporta l’accettazione delle nuove condizioni contrattuali.

