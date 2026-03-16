Iliad l'ha fatto davvero, l'ultima proposta è una bomba: la concorrenza può solo piangere

Christian Camberini
Pubblicato il 16 mar 2026
Iliad l'ha fatto davvero, l'ultima proposta è una bomba: la concorrenza può solo piangere

Iliad ha lanciato una proposta che davvero promette di sbaragliare la concorrenza, stiamo parlando di qualcosa di molto conveniente.

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