Iliad l'ha fatto davvero, l'ultima proposta è una bomba: la concorrenza può solo piangere

Iliad ha lanciato una proposta che davvero promette di sbaragliare la concorrenza, stiamo parlando di qualcosa di molto conveniente.

Non è una novità che Iliad sia sempre stata un po’ la spina nel fianco della concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni. Da quando è arrivata in Italia nel 2018, ha sempre puntato su prezzi bassi e un servizio chiaro, senza tanti fronzoli. Ma quello che ha fatto con l’ultima offerta ha veramente fatto scatenare un bel po’ di scompiglio.

Con il suo piano TOP 250 PLUS, Iliad ha messo sul tavolo una proposta che, a prima vista, sembra troppo bella per essere vera: 250GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, più 25GB extra in Europa a soli 9,99€ al mese. Un’offerta che include anche la rete 5G dove disponibile, a condizione che si utilizzi un dispositivo compatibile.

Cosa c’è dietro questa offerta

Chi sta dietro Iliad lo sa bene: il punto non è solo il prezzo, ma anche la trasparenza e la semplicità. La compagnia ha fatto del non avere costi nascosti uno dei suoi cavalli di battaglia. Con 9,99€ al mese (sì, davvero), un cliente può avere una SIM attivabile con 9,99€ di attivazione e continuare a usare 250GB di internet ogni mese senza preoccuparsi di ulteriori costi per minuti o SMS. E non stiamo parlando di una promozione limitata, ma di un piano che rimarrà a quel prezzo per sempre.

Che la concorrenza abbia finalmente trovato una sfida seria? Sì. Con Iliad che ha abbassato ancora di più l’asticella, chiunque dovrà fare i conti con una nuova realtà in cui l’utente è il vero protagonista. La domanda che sorge spontanea è: come risponderanno gli altri operatori? Offerte simili da parte di Wind, Tim o Vodafone sembrano lontane anni luce, sia per prezzo che per qualità del servizio.

Fibra super veloce: l’offerta si fa ancora più interessante

Ma non finisce qui. Iliad non ha solo pensato agli utenti mobile. Con una proposta parallela, la compagnia ha anche lanciato una fibra super veloce a 22,99€ al mese, invece che 26,99€. E questo è riservato a chi è già cliente mobile Iliad con un’offerta a 9,99€ o 11,99€ al mese. Sembra un vantaggio aggiuntivo per chi cerca anche la connessione fissa a casa, ma in fondo è solo una conferma che Iliad ha deciso di conquistare ogni angolo del mercato delle telecomunicazioni.

Un altro tassello del puzzle è l’installazione del router wi-fi 7 a soli 39,99€. Con questo, i clienti possono usufruire di una connessione ancora più veloce, ma senza costi esorbitanti o impegni complessi. La semplicità con cui viene proposta l’intera offerta è, a conti fatti, una delle chiavi del suo successo.

Una vera e propria batosta per la concorrenza

Mentre Iliad corre a tutta velocità con prezzi che sembrano volare bassi come mai prima d’ora, la concorrenza è costretta a fare i conti con un’arma letale: il prezzo. Non c’è dubbio che chi aveva scelto altri operatori per una connessione mobile o fibra si ritrovi oggi a fare due conti su quanto sta spendendo rispetto a quanto offre Iliad.

La domanda che ci si pone, però, è se questa nuova offerta segnerà un vero punto di rottura. Iliad ha dimostrato che il modello di business a basso costo e alta trasparenza può funzionare. Ma la vera sfida è come reagiranno i colossi, che storicamente si sono appoggiati su un servizio più costoso ma con altre caratteristiche – come le offerte personalizzabili, il supporto clienti, o pacchetti combinati.

Le sfide odierne in Italia

C’è da dire che in Italia, soprattutto per i più giovani e le famiglie, l’offerta Iliad è una boccata d’aria fresca. Ma non tutti sono pronti a dare per scontato che la copertura sia perfetta ovunque o che il servizio clienti sia all’altezza. La concorrenza ha sempre avuto una carta da giocare: la qualità percepita. Sarà interessante vedere se, col passare del tempo, Iliad riuscirà a mantenere il suo livello di qualità senza sacrificare quello che ormai è il suo punto forte: il prezzo.

E così, mentre la concorrenza piange, Iliad continua a lanciare la sua offerta bomba, mantenendo alta la pressione nel settore. La vera domanda, però, è se tutto questo durerà o se in futuro si tornerà a vedere un livellamento dei prezzi.

La partita non è ancora chiusa, ma per ora Iliad ha davvero dato un bel colpo a chi pensava che nel mercato delle telecomunicazioni non ci fosse più spazio per una rivoluzione.