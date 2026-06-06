iMessage arriva su Windows con Phone Link: come funziona e cosa resta fuori

Microsoft porta iMessage su Windows tramite Phone Link, offrendo agli utenti iPhone un modo più comodo per leggere e inviare messaggi direttamente dal PC.

La funzione richiede un iPhone aggiornato almeno a iOS 16 e punta soprattutto a chi lavora molte ore su Windows senza voler prendere continuamente in mano il telefono. Il collegamento passa dal Bluetooth e richiede alcuni permessi, ma non trasforma il PC in un Mac: restano fuori diverse funzioni dell’app Messaggi di Apple e l’esperienza ha limiti precisi. È quindi una novità utile, ma da leggere come integrazione pratica più che come pieno supporto a iMessage su Windows.

iMessage su Windows, cosa serve per collegare iPhone e PC

Per collegare un iPhone a un PC Windows servono tre cose: un account Microsoft, l’app Phone Link sul computer e l’app Collegamento a Windows sull’iPhone, che deve avere iOS 16 o una versione successiva. Su Windows 11 Phone Link spesso è già installata; se manca, si può scaricare dal Microsoft Store. Si parte dalla barra di ricerca del PC, si apre Phone Link, si sceglie iPhone come dispositivo e si inquadra con la fotocamera il codice QR che compare sullo schermo. Poi si passa all’iPhone: “Apri”, “Continua” e via con le autorizzazioni richieste.

Il passaggio decisivo è l’abbinamento via Bluetooth, perché notifiche e messaggi viaggiano da lì. Nelle impostazioni dell’iPhone, alla voce Bluetooth, bisogna selezionare il nome del computer e attivare Mostra notifiche dei messaggi. Volendo, si possono consentire anche la sincronizzazione dei contatti e la condivisione delle notifiche di sistema.

Messaggi dal PC: risposte rapide, nuove chat e notifiche

Completata la configurazione, Phone Link su Windows mostra alcune conversazioni recenti e permette di rispondere direttamente dal computer. Niente più iPhone da sbloccare ogni due minuti, almeno per gli scambi più semplici. Si può anche iniziare una nuova conversazione: basta cliccare sull’icona del nuovo messaggio, inserire il nome del contatto o il numero di telefono, scrivere e inviare. I messaggi mandati o ricevuti dal PC compaiono anche sull’iPhone, quindi si può passare da un dispositivo all’altro senza perdere il filo.

Non è l’esperienza di Messaggi su macOS, dove tutto è più integrato, ma per chi usa Windows in ufficio o a casa può bastare per gestire risposte veloci, codici di conferma e notifiche di tutti i giorni. Microsoft propone anche l’avvio automatico di Phone Link quando si accede a Windows: una scelta pratica per chi vuole trovare le notifiche iPhone sul PC già attive a inizio giornata.

I limiti: niente gruppi, allegati, foto o cronologia completa

Il punto da tenere a mente sono i limiti. Con iMessage tramite Phone Link non si vede tutta la cronologia dei messaggi, ma solo una selezione di conversazioni recenti. Non si possono avviare o gestire chat di gruppo, né inviare allegati, foto o GIF. Gli emoji ci sono, ma poco altro. Chi usa spesso iMessage per gruppi familiari, chat di lavoro o condivisione di immagini dovrà quindi continuare a tenere l’iPhone vicino.

C’è però un dettaglio tecnico importante: secondo Lifehacker, il passaggio via Bluetooth non interrompe la crittografia end-to-end di Apple Messages. In sostanza, Phone Link fa da ponte tra telefono e computer, senza prendere il posto del servizio di Apple. È una soluzione utile per leggere e rispondere al volo, non una vera apertura completa dell’ecosistema Apple a Windows.