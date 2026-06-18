Immagine originale o artificiale? Questa funzione di Google te lo svela in un istante

Tra social network, messaggistica e contenuti informativi, la quantità di immagini potenzialmente manipolate cresce in modo continuo, aumentando il rischio di disinformazione e interpretazioni errate.

Per rispondere a questo problema, Google sta sviluppando nuove funzioni integrate direttamente nella sua app di messaggistica Google Messages, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a verificare in modo immediato l’origine delle immagini ricevute.

Un controllo immediato direttamente nella chat

La novità più rilevante riguarda l’introduzione di un sistema di verifica che potrebbe mostrare informazioni sulla provenienza dei contenuti multimediali senza uscire dalla conversazione. L’idea è semplice: fornire un’indicazione chiara su come è stata creata un’immagine, riducendo i passaggi tecnici oggi necessari per effettuare controlli esterni.

Il sistema si basa su standard già esistenti come il modello C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), progettato per tracciare la “storia” di un contenuto digitale dalla sua creazione fino alle eventuali modifiche successive.

A differenza delle semplici segnalazioni visive, la nuova funzione non si limiterebbe a indicare se un’immagine è artificiale o meno. Le informazioni integrate potrebbero includere diversi livelli di dettaglio, come:

utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nella modifica dell’immagine

presenza di contenuti generati completamente da AI

immagini scattate e conservate senza modifiche

eventuali interventi successivi alla cattura originale

In questo modo l’utente potrebbe comprendere non solo se un’immagine è stata alterata, ma anche quanto e in che modo è stata modificata.

Un pulsante per approfondire i dettagli

Tra le funzionalità in fase di sviluppo emergerebbe anche la presenza di un pulsante dedicato ai “dettagli”, pensato per offrire una spiegazione più completa della provenienza del contenuto.

Questo approccio punta a rendere la verifica più accessibile, evitando che solo utenti esperti o strumenti esterni possano analizzare l’autenticità delle immagini.

L’esigenza di strumenti di questo tipo nasce dalla rapida diffusione di tecnologie di generazione visiva sempre più avanzate. Oggi è possibile creare immagini estremamente realistiche in pochi secondi, rendendo difficile distinguere un contenuto autentico da uno sintetico.

In questo contesto, l’integrazione di sistemi di verifica direttamente nelle app di comunicazione rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza digitale.

Al momento, le informazioni disponibili provengono dall’analisi del codice di una versione beta dell’app e non esiste ancora una data ufficiale di rilascio. Tuttavia, la direzione è chiara: rendere la verifica delle immagini una funzione semplice, immediata e alla portata di tutti.

Se implementata su larga scala, questa tecnologia potrebbe diventare uno strumento fondamentale per riconoscere in pochi istanti se un’immagine è autentica o generata artificialmente, contribuendo a una comunicazione digitale più consapevole e affidabile.