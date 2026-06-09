Invece di spegnerlo normalmente dovresti provare a eseguire un arresto completo di Windows

Si chiama avvio rapido — Fast Startup, in origine Fast Boot. Funziona così: al momento dello spegnimento il sistema chiude le sessioni utente, ma il kernel e i driver non vengono terminati, bensì salvati in un file sul disco. Alla riaccensione Windows ricarica quello stato già pronto invece di ripartire da zero, e il computer torna al desktop più in fretta. Il prezzo è che la macchina non viene mai azzerata: tecnicamente resta in una forma di sospensione, con un consumo residuo di batteria che viene considerato normale.

La conseguenza pratica emerge quando qualcosa non va. Cambi di driver, aggiornamenti, sessioni di diagnostica: tutti casi in cui lo stato congelato del sistema può intralciare invece di aiutare, perché il problema che speravi di azzerare riaccendendo il PC viene ricaricato identico. Nelle reti aziendali il fenomeno è più insidioso.

Attenzione, l’arresto completo di Windows è fondamentale

Le policy di gruppo configurate per essere eseguite “all’avvio” non vengono applicate, e lo stesso vale per la distribuzione di software e i pacchetti di patch impostati allo stesso modo. Il computer crede di essersi avviato, ma quell’avvio non è mai realmente accaduto.

C’è poi un dettaglio contro-intuitivo che ribalta le abitudini. Per ottenere un avvio pulito non serve spegnere: il “Riavvia il sistema” esegue sempre un arresto completo, mentre “Arresta il sistema” no. Riavviare azzera il computer più a fondo di quanto faccia spegnerlo. Chi vuole ripartire davvero da zero, paradossalmente, deve scegliere l’opzione che a parole tiene il PC acceso.

Per un arresto completo occasionale basta una scorciatoia: tenere premuto il tasto Maiusc mentre si clicca su “Arresta il sistema”. In quel caso l’avvio rapido viene ignorato e la macchina si spegne senza salvare lo stato. Da riga di comando l’equivalente è shutdown /s /f /t 0, che forza la chiusura dei programmi e non introduce ritardi.

Per disattivarlo in modo permanente il percorso passa dal vecchio Pannello di controllo: Opzioni risparmio energia, poi “Specifica comportamento pulsanti di alimentazione”. Le caselle compaiono disattivate, e si sbloccano cliccando su “Modifica le impostazioni attualmente non disponibili” — operazione che richiede i privilegi di amministratore. Da lì si toglie la spunta a “Attiva avvio rapido”.

Un effetto laterale che pochi notano riguarda il tempo di attività del sistema. Con l’avvio rapido il contatore di uptime continua ad accumularsi spegnimento dopo spegnimento, perché il PC non viene mai considerato realmente spento. Resta da chiedersi quanti, guardando quel numero crescere per settimane, sappiano di non aver mai davvero arrestato la macchina.