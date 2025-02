iPhone 16e: è meglio di iPhone 15?

Più economico, più avanzato, ma con qualche compromesso: l’iPhone 16e è il nuovo modello di Apple che cerca di conquistare gli utenti con innovazioni mirate e un prezzo più accessibile rispetto al suo predecessore, l’iPhone 15.

Una delle novità principali del 16e è il supporto per l’Apple Intelligence, una suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Questo rappresenta un notevole passo avanti rispetto all’iPhone 15, che non integra questa tecnologia. Gli utenti del 16e potranno beneficiare di un numero crescente di funzioni AI grazie agli aggiornamenti futuri di iOS.

Al centro del dispositivo troviamo il nuovo chip A18, che segna un miglioramento significativo rispetto all’A16 Bionic presente nell’iPhone 15. Questo upgrade non solo offre prestazioni più veloci, ma garantisce anche una maggiore longevità del dispositivo, supportando al meglio le funzionalità avanzate come l’Apple Intelligence.

La batteria dell’iPhone 16e è un altro punto di forza: con un’autonomia dichiarata fino a 26 ore di riproduzione video, supera del 30% le 20 ore offerte dal modello precedente. Questo miglioramento è pensato per soddisfare le esigenze di chi utilizza intensamente il proprio smartphone.

Tra le novità spicca anche l’Action Button, una soluzione ereditata dall’iPhone 15 Pro. Questo pulsante personalizzabile consente agli utenti di configurare diverse funzioni, come avviare applicazioni, attivare modalità di concentrazione o impostare timer, rendendo il dispositivo più versatile.

Inoltre, il nuovo modello introduce un aumento della memoria con RAM 8GB, rispetto ai 6GB dell’iPhone 15. Questo upgrade non solo garantisce prestazioni più fluide, ma è essenziale per il supporto delle funzionalità di Apple Intelligence e per i futuri aggiornamenti di iOS.

Tuttavia, il 16e presenta alcune rinunce rispetto al suo predecessore. Tra le principali mancanze troviamo:

Assenza della fotocamera Ultra Wide e della modalità Macro

Mancanza del Dynamic Island, sostituito da un notch tradizionale

Nessun supporto per MagSafe, pur mantenendo la ricarica wireless

Display meno luminoso

Assenza delle modalità Cinematic e Action per i video

Mancanza del chip Ultra Wideband per il rilevamento di precisione

Nonostante queste limitazioni, l’iPhone 16e rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un dispositivo con buone prestazioni e funzionalità innovative, senza dover spendere una fortuna. La scelta tra innovazione e compromessi sarà il fattore chiave per il successo di questo modello.