JBL Flip 7, l'offerta del Black Friday Anticipato da non perdere

Scopri l'offerta sul JBL Flip 7: speaker Bluetooth portatile impermeabile IP68 con 16 ore di autonomia, AI Sound Boost e connessione multi‑speaker Auracast. Prezzo e dettagli.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 14 nov 2025
Continua il Black Friday Anticipato, e su Amazon Italia trovi JBL Flip 7 a soli €119,00 invece dei classici €149,99 di listino. Un risparmio secco di ben €30,99, pari al 21% di sconto, che trasforma questa offerta in una vera occasione da non lasciarsi sfuggire. Non capita tutti i giorni di poter mettere le mani su un dispositivo così affidabile e performante, pronto a diventare il compagno ideale per le tue giornate all’aperto, in viaggio o durante una festa tra amici. Il design compatto (appena 18,3 x 7,2 x 7 cm per 565 grammi) si unisce a una praticità d’uso senza paragoni, grazie al sistema PushLock che ti permette di agganciare il moschettone o il cinturino in dotazione: portalo dove vuoi, senza pensieri.

Impermeabilità e autonomia da primo della classe

Ma le sorprese non finiscono qui: il JBL Flip 7 è un vero e proprio concentrato di tecnologia pensato per chi non vuole limiti. La scocca robusta, certificata IP68, garantisce protezione totale contro acqua e polvere: che tu sia in spiaggia, in piscina o sotto la pioggia, la musica non si ferma mai. E quando si parla di autonomia, qui si gioca in un’altra categoria: ben 16 ore di ascolto continuo, grazie alla combinazione di 14 ore standard più altre 2 ottenute con la funzione Playtime Boost. Potrai così goderti le tue playlist preferite dalla mattina alla sera, senza la preoccupazione di rimanere a secco sul più bello. Il tutto con una qualità sonora superiore, grazie al tweeter dedicato e alla tecnologia AI Sound Boost che riduce le distorsioni anche a volumi elevati, per un suono sempre cristallino e potente. E se vuoi fare il salto di qualità, sfrutta la connessione multi-speaker Auracast per sincronizzare più dispositivi compatibili e creare un vero e proprio muro sonoro.

JBL Flip 7 Speaker Bluetooth Portatile Wireless, 16 Ore di Autonomia, Impermeabile IP68, Resistente alla Polvere e Antiurto, Suono Pro con AI Boost, Connessione Multi-Speaker Auracast, Bianco

JBL Flip 7 Speaker Bluetooth Portatile Wireless, 16 Ore di Autonomia, Impermeabile IP68, Resistente alla Polvere e Antiurto, Suono Pro con AI Boost, Connessione Multi-Speaker Auracast, Bianco

119,00149,99€-21%
Un compagno versatile per ogni occasione

Scegliere JBL Flip 7 significa puntare su un prodotto versatile e ben equipaggiato: impedenza di 20 Ohm, conformità Hi-Res Audio, pairing stereo e una confezione che include tutto il necessario (speaker, moschettone, card di sicurezza e guida rapida con garanzia limitata). Perfetto per laptop, smartphone e tablet, questo speaker è l’alleato ideale per chi vuole un audio di qualità ovunque si trovi, senza rinunciare a robustezza e facilità d’uso. Se desideri un dispositivo solido, resistente e con un’autonomia davvero generosa, questa promozione rappresenta la scelta più intelligente per assicurarti un prodotto che dura nel tempo. Approfitta subito dell’offerta su JBL Flip 7 e porta la tua musica sempre con te, senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

