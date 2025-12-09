JBL GO 4, lo speaker portatile che non ti tradisce a 34,99 euro

Claudio Gelisi
Pubblicato il 9 dic 2025
Siamo sicuri che quest speaker portatile non ti deluderà: il JBL GO 4 è disponibile a €34,99 invece di €49,99: uno sconto del 30% che non capita tutti i giorni su un prodotto così affidabile. Questo diffusore Bluetooth rappresenta il compromesso perfetto tra qualità costruttiva, praticità d’uso e prezzo vantaggioso. Le dimensioni compatte, appena 4,2 x 9,43 x 7,52 centimetri con un peso di soli 190 grammi, lo rendono talmente tascabile che non sentirai neppure di portarlo con te. Ma ciò che davvero fa la differenza è la certificazione IP67: impermeabilità e resistenza alla polvere garantite, il che significa che potrai portarlo in spiaggia, in piscina o durante le tue avventure all’aperto senza il minimo dubbio. La tecnologia JBL Pro Sound assicura bassi vigorosi nonostante la taglia ridotta, mentre la batteria ricaricabile ti offre fino a 7 ore di riproduzione, estendibili a 9 ore grazie alla funzione Playtime Boost. A questa cifra, con uno sconto così consistente, il JBL GO 4 diventa praticamente irrinunciabile per chiunque voglia musica di qualità senza compromessi sulla mobilità.

Connettività senza limiti e semplicità d’uso

Prendilo al volo con prezzo scontato

Il collegamento Bluetooth raggiunge i 100 metri in condizioni ottimali, garantendoti libertà totale di movimento. L’app JBL Portable consente personalizzazioni istantanee e aggiornamenti firmware direttamente dal tuo smartphone. Se desideri amplificare ulteriormente l’esperienza, puoi abbinare due unità GO 4 per creare un effetto stereo immersivo, oppure integrarti in reti Auracast multi-room per distribuire la musica in tutta la casa. Tutto ciò senza complicazioni: bastano pochi tap e il gioco è fatto. Per chi non vuole rinunciare a nulla, questa è la soluzione che fa la differenza.

L’occasione giusta al momento giusto

Al prezzo attuale di €34,99, il JBL GO 4 rappresenta un’opportunità concreta per elevare la qualità della tua esperienza audio quotidiana. Non è uno speaker per gli audiofili più sofisticati, è vero, ma è precisamente pensato per chi ama la praticità, la resistenza e l’affidabilità. Il rapporto qualità-prezzo è semplicemente imbattibile: paghi meno della metà del listino per un dispositivo costruito con cura, certificato per resistere agli elementi e capace di accompagnarti in ogni situazione. Disponibile online presso tutti i principali rivenditori, questa offerta non resterà valida per sempre. Se cerchi uno speaker robusto, compatto e conveniente, non esitare: il momento di agire è adesso.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

