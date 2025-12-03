JBL Go 4 scende a 28,99 euro: occasione rara per lo speaker portatile

Claudio Gelisi
Pubblicato il 3 dic 2025
Questo speaker portatile riesce a equilibrare perfettamente qualità e prezzo. E oggi, il JBL Go 4 è disponibile a soli €28,99 invece di €49,99, uno sconto del 42% che rappresenta un’opportunità davvero rara per portarsi a casa un prodotto firmato da uno dei marchi più affidabili del settore audio. Non è il caso di lasciarsi scappare un’offerta del genere, perché quando parliamo di JBL stiamo parlando di garanzia di qualità e durabilità comprovata nel tempo. Questo speaker tascabile ha conquistato il primo posto nella categoria Portable Bluetooth Speakers su Amazon Italia per una ragione ben precisa: riesce a offrire il perfetto equilibrio tra prezzo vantaggioso, praticità estrema e prestazioni concrete. Con soli 190 grammi di peso e dimensioni ridottissime, lo potrai infilare in qualsiasi tasca, zaino o borsa senza nemmeno accorgerti di averlo con te. La qualità costruttiva è garantita dalla certificazione IP67, che ti assicura protezione totale contro acqua e polvere, perfetta sia per il campeggio che per i giorni al bordo piscina.

Autonomia e Connettività senza Compromessi

L’autonomia della JBL Go 4 raggiunge le 7 ore di riproduzione continua, numero che può salire addirittura a 9 ore grazie alla funzione Playtime Boost, quando hai bisogno di spingere il prodotto al massimo. La connessione Bluetooth si estende fino a 100 metri di distanza, il che significa che potrai muoverti liberamente senza perdere il segnale audio dal tuo smartphone o tablet. In confezione troverai anche il pratico cavo USB Type-C per ricariche veloci e comode. Il JBL Pro Sound integrato assicura bassi potenti nonostante le dimensioni compact, offrendo un’esperienza sonora sorprendentemente coinvolgente per uno speaker di questa categoria.

Un Acquisto Intelligente e Consapevole

Questo non è uno speaker per gli audiofili che pretendono la massima qualità sonora disponibile sul mercato, e nessuno lo nasconde. Quello che lo speaker JBL Go 4 offre è qualcosa di diverso e altrettanto prezioso: la possibilità di avere musica di buona qualità sempre con te, a un prezzo che raramente avrai la possibilità di trovare. In un segmento competitivo come quello degli speaker portatili, dove marchi come Anker e Ultimate Ears fanno comunque buona figura, questa proposta si distingue nettamente per il connubio vincente tra marca storica affidabile, dotazione tecnica pensata per l’esterno e posizionamento economico intelligente. Se cerchi praticità, resistenza agli elementi e rapporto qualità-prezzo imbattibile, questo è il momento giusto per agire. L’offerta lampo non durerà per sempre, e al prezzo regolare di €49,99 il prodotto rimane comunque interessante, ma a €28,99 è semplicemente difficile trovare di meglio nel suo segmento.

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

