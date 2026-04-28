Kindle Colorsoft riceve finalmente la modalità scura: cosa cambia per lettura e note

Amazon sta distribuendo la modalità scura sui Kindle Colorsoft, colmando una mancanza che molti lettori avevano notato fin dal lancio dei modelli a colori.

Gli e-reader sono già pensati per offrire una lettura più riposante rispetto a smartphone e tablet, grazie agli schermi e-ink che riflettono la luce invece di emetterla direttamente. Sui Kindle Colorsoft, però, mancava ancora una vera modalità scura estesa a tutta l’interfaccia, una funzione già presente da tempo su diversi Kindle in bianco e nero.

Amazon ha ora avviato il rollout della dark mode per Kindle Colorsoft e Kindle Scribe Colorsoft. L’aggiornamento verrà distribuito progressivamente nelle prossime settimane e porterà la modalità scura non solo nei libri, ma anche nell’interfaccia del dispositivo.

Una dark mode più completa

Finora i modelli Colorsoft offrivano una soluzione più limitata, legata soprattutto all’inversione dei colori in alcuni contenuti compatibili. Con il nuovo aggiornamento, invece, la modalità scura diventa più ampia e coinvolge anche menu, libreria e schermate di sistema.

La funzione non sarà necessariamente uguale in ogni area. Gli utenti potranno scegliere dove applicare la modalità scura, mantenendo per esempio alcune sezioni in chiaro se risultano più comode per appunti, quaderni digitali o consultazione rapida.

È un dettaglio utile soprattutto su Kindle Scribe Colorsoft, che non serve solo per leggere ma anche per scrivere, annotare documenti e organizzare contenuti personali.

Arrivano anche gli Smart Shapes

Oltre alla dark mode, Amazon introduce gli Smart Shapes, pensati per rendere più ordinate le note scritte a mano. L’idea è semplice: si disegna una forma in modo approssimativo e il Kindle la trasforma in una figura più pulita, con linee dritte e curve precise.

La funzione può essere utile per chi usa il Kindle non solo come lettore, ma anche come strumento di studio o lavoro. Schemi, frecce, riquadri e forme geometriche diventano più leggibili senza dover ricorrere a strumenti esterni.

Perché l’aggiornamento conta

La modalità scura non cambia il modo in cui funziona un e-reader, ma migliora l’esperienza in situazioni molto comuni: lettura serale, ambienti poco illuminati e uso prolungato del dispositivo. Su un prodotto di fascia alta come Kindle Colorsoft, la sua assenza era diventata difficile da ignorare.

Per Amazon, l’aggiornamento serve anche a rendere più coerente la linea Kindle. I modelli a colori sono pensati per fumetti, libri illustrati, manuali e contenuti visivi, ma devono comunque mantenere quella semplicità d’uso che ha reso popolare la famiglia Kindle.

Il rollout progressivo significa che non tutti vedranno subito la novità. Chi possiede un Kindle Colorsoft o un Kindle Scribe Colorsoft dovrà controllare gli aggiornamenti software nei prossimi giorni, aspettando l’arrivo della nuova interfaccia scura e degli strumenti per note più ordinate.