Telecamere WiFi da interno 2026: come scegliere il modello giusto tra sicurezza, privacy e qualità video

Nel 2026 le telecamere WiFi da interno sono ormai una presenza normale in molte case italiane e nei piccoli uffici.
Nel 2026 le telecamere WiFi da interno sono ormai una presenza normale in molte case italiane e nei piccoli uffici.
Silvia Dalia
Pubblicato il 15 giu 2026
Telecamere WiFi da interno 2026: come scegliere il modello giusto tra sicurezza, privacy e qualità video

Non servono più solo per la sicurezza domestica: c’è chi le usa per controllare i bambini, chi per dare un’occhiata a un genitore anziano, chi per vedere cosa combina il cane quando resta solo. Tutto dallo smartphone, anche a distanza. Ma scegliere il modello giusto non vuol dire guardare soltanto il prezzo. Contano qualità video, privacy, salvataggio dei filmati e affidabilità dell’app. Una telecamera appoggiata sul mobile del soggiorno può essere davvero utile. A patto di comprarla con un po’ di criterio.

Perché le telecamere WiFi da interno sono diventate oggetti di tutti i giorni

Le telecamere WiFi da interno non sono più viste soltanto come un deterrente contro i furti. In molti appartamenti servono a capire se un figlio è tornato da scuola, a controllare un familiare anziano o a vedere se il cane sta tranquillo.

Il meccanismo è semplice: si apre l’app, si guarda il video in diretta e si riceve una notifica se la telecamera rileva un movimento. Almeno sulla carta, è tutto molto immediato. Anche per questo hanno preso piede: sono piccole, costano meno dei vecchi sistemi di videosorveglianza e si installano in pochi minuti, collegandole alla rete WiFi domestica e alla corrente.

Alcuni le usano al posto del baby monitor, altri come presenza discreta in uno studio o in un negozio dopo la chiusura. La richiesta, alla fine, è quasi sempre la stessa: sapere che è tutto a posto, senza trasformare casa in una centrale di controllo.

Qualità video, Pan & Tilt e visione notturna: cosa guardare davvero

Il primo punto resta la qualità video. Una buona telecamera da interno, oggi, dovrebbe partire almeno dal Full HD 1080p: abbastanza per riconoscere volti e movimenti in una stanza ben illuminata.

I modelli più completi arrivano a 2K, 2,5K o persino 3K, con immagini più nitide e dettagli più facili da ingrandire. Attenzione, però: più pixel non significano automaticamente una resa migliore. Serve anche una connessione stabile, soprattutto in upload. Molto utile è poi il Pan & Tilt, cioè la rotazione dell’obiettivo in orizzontale e in verticale tramite app. In pratica, la telecamera può seguire una persona o coprire quasi tutta la stanza senza essere spostata. In un soggiorno grande o in un ufficio open space può fare la differenza.

La visione notturna a infrarossi permette invece di controllare l’ambiente anche al buio: molti modelli arrivano intorno ai 10 metri, un dato più che sufficiente per la maggior parte delle stanze. Da non trascurare anche il frame rate: alcune telecamere economiche registrano a 15 FPS. Funzionano, sì, ma i movimenti risultano meno fluidi.

Privacy, audio bidirezionale e salvataggio dei video: le funzioni decisive

La privacy è il tema più delicato. Una telecamera da interno riprende spazi privati: il salotto, la stanza dei bambini, l’ingresso di casa. Per questo sono sempre più importanti funzioni come l’otturatore fisico, la modalità che nasconde l’obiettivo, le zone escluse dalla registrazione e la crittografia dei dati. Alcuni produttori indicano protezioni come la crittografia AES-128, ma conviene comunque entrare nelle impostazioni dell’app e cambiare subito la password predefinita.

È un gesto semplice, ma pesa molto. L’audio bidirezionale permette invece di ascoltare e parlare attraverso la telecamera: utile per dare un’indicazione a un corriere, tranquillizzare un bambino o richiamare il cane mentre sale sul divano.

Nei modelli Full Duplex si parla quasi come al telefono; con l’Half Duplex, invece, il funzionamento ricorda più un walkie-talkie, quindi a turno. Per il salvataggio dei filmati le strade sono tre: microSD, cloud o, in alcuni casi, NVR. La scheda locale evita abbonamenti, ma se la telecamera viene portata via si perdono anche i video. Il cloud è comodo, spesso però si paga. Meglio saperlo prima dell’acquisto.

I modelli 2026 più interessanti per casa, ufficio, bambini e animali

Tra i modelli segnalati nelle guide di settore per il 2026, la Xiaomi Smart Camera C400 si fa notare per la risoluzione 2,5K, la rotazione a 360 gradi e il rilevamento umano tramite intelligenza artificiale. È indicata per chi vuole immagini dettagliate e integrazione con Google Assistant e Alexa, anche se resta vincolata all’alimentazione via cavo. La Imou Ranger 2C, più compatta ed economica, offre video 2K, visione notturna fino a 10 metri e rilevamento delle persone: una scelta concreta per appartamenti e piccoli uffici. Nella fascia più accessibile continua a essere molto considerata la Tapo C200, con Full HD, ampia rotazione e audio bidirezionale.

Non ha funzioni AI avanzate, ma per controllare una stanza senza troppe complicazioni resta una soluzione equilibrata. La Ezviz C6N punta su copertura a 360 gradi, tracciamento intelligente e salvataggio su microSD fino a 256 GB, utile per chi non vuole dipendere solo dal cloud. Più essenziale la Blink Mini, pensata per chi usa già Alexa e cerca una telecamera piccola, facile da configurare e poco visibile. Per esigenze più spinte c’è la Imou Rex 3D, con risoluzione 3K, riconoscimento di persone e animali, sirena, faretto e modalità privacy con obiettivo che rientra nel corpo del dispositivo. È ricca di funzioni, forse anche troppo per chi vuole solo una videocamera semplice.

La Ezviz TY2, infine, resta una proposta lineare: Full HD, rotazione a 360 gradi, audio bidirezionale e salvataggio su microSD, cloud o NVR. La scelta migliore dipende dall’uso reale: per un bambino serve un audio affidabile, per un animale conta il tracciamento, per un ufficio pesano soprattutto archiviazione e privacy. Prima di comprare, conviene partire da lì.

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