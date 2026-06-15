Non buttare via i vecchi telefoni fissi: 4 idee che li trasformano in un tesoro

Mattia Di Gennaro
Pubblicato il 15 giu 2026
Non buttare via i vecchi telefoni fissi: 4 idee che li trasformano in un tesoro

I vecchi telefoni fissi, per chi ancora li ha, possono diventare una miniera d’oro: quattro idee per renderli nuovamente parte della casa

Per molti anni il telefono fisso è stato un elemento indispensabile nelle case. Posizionato in soggiorno, all’ingresso o in cucina, accompagnava la vita quotidiana tra chiacchierate con amici e parenti, comunicazioni importanti e momenti di condivisione familiare. Con la diffusione degli smartphone, però, questi apparecchi sono stati progressivamente accantonati e spesso relegati in soffitte, cantine o vecchi scatoloni.

Oggi, però, i telefoni di un tempo stanno vivendo una seconda giovinezza. Sempre più appassionati di design e riciclo creativo li recuperano per trasformarli in originali complementi d’arredo. Le piattaforme social, e in particolare Pinterest, hanno contribuito a rilanciare l’interesse per questi oggetti, mostrando idee innovative che combinano fascino vintage e funzionalità moderna.

Come trasformare vecchi telefoni fissi: 4 idee geniali

Una delle soluzioni più apprezzate consiste nel trasformare il telefono in un contenitore per piante e fiori. Dopo aver rimosso i componenti interni, la scocca diventa un insolito vaso ornamentale. I modelli con disco combinatore si prestano particolarmente bene a ospitare piccole piante grasse o varietà ricadenti, creando un interessante contrasto tra passato e contemporaneità.

come riutilizzare vecchi telefoni

Idee per far rinascere vecchi telefoni – Webnews.it

Chi ama il fai-da-te può dare nuova vita ai vecchi apparecchi realizzando lampade da tavolo dal design unico. Utilizzando la base o la cornetta come elementi strutturali, è possibile creare punti luce originali che catturano immediatamente l’attenzione e aggiungono carattere agli ambienti domestici.

I telefoni dismessi possono diventare anche utili organizer per l’ufficio o lo studio. Lo spazio interno può essere adattato per contenere graffette, biglietti adesivi, penne o altri piccoli oggetti, unendo praticità e stile in un unico complemento.

Non sempre è necessario modificare il telefono per valorizzarlo. Molti scelgono di conservarlo nella sua forma originale e utilizzarlo come elemento decorativo su mensole, librerie o mobili vintage. Oltre ad arricchire l’ambiente, questi apparecchi evocano ricordi e diventano spesso un interessante spunto di conversazione.

Il successo del riciclo creativo dimostra che molti oggetti considerati superati possono ancora avere un ruolo nelle nostre case. I vecchi telefoni fissi rappresentano un perfetto esempio di come fantasia e sostenibilità possano trasformare un oggetto dimenticato in un dettaglio di design ricco di personalità. A volte, infatti, ciò che sembra inutile nasconde un potenziale sorprendente: basta guardarlo con occhi nuovi per riscoprirne il valore.

Ti consigliamo anche

Container Machine, la nuova scommessa di Apple per eseguire Linux su macOS
Apple

Container Machine, la nuova scommessa di Apple per eseguire Linux su macOS
Altro che smartwatch, coma fa Google a trasformare la tua fotocamera in un Pronto Soccorso portatile
Gadget e Device

Altro che smartwatch, coma fa Google a trasformare la tua fotocamera in un Pronto Soccorso portatile
Telecamere WiFi da interno 2026: come scegliere il modello giusto tra sicurezza, privacy e qualità video
Smart Home

Telecamere WiFi da interno 2026: come scegliere il modello giusto tra sicurezza, privacy e qualità video
Xiaomi SonicBass 2 arrivano in Europa: le cuffie cablate Bluetooth da 34,90 euro puntano su autonomia e prezzo
Gadget e Device

Xiaomi SonicBass 2 arrivano in Europa: le cuffie cablate Bluetooth da 34,90 euro puntano su autonomia e prezzo
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×