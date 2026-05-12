Kindle Scribe diventa a colori: il nuovo modello cambia il modo di leggere e prendere appunti

Amazon rinnova Kindle Scribe con tre nuovi modelli, incluso il primo Colorsoft a colori pensato per lettura, appunti e documenti.

La nuova gamma Kindle Scribe 2026 segna un passaggio importante per chi usa un ebook reader non solo per leggere, ma anche per lavorare su testi, PDF e note. Il modello più atteso è Kindle Scribe Colorsoft, il primo della linea con display E-Ink a colori. Non va immaginato come un tablet tradizionale: lo schermo resta pensato per affaticare meno la vista, ma ora permette di usare evidenziatori colorati, annotazioni più leggibili e documenti più chiari.

Amazon ha presentato anche due versioni rinnovate del Kindle Scribe in bianco e nero. Tutti i modelli hanno schermo da 11 pollici, design più sottile e un nuovo chip quad-core, con una scrittura dichiarata più rapida e cambio pagina più fluido rispetto alla generazione precedente. La penna premium è inclusa nella confezione e non richiede né ricarica né configurazione, un dettaglio utile per chi vuole iniziare subito a prendere appunti digitali.

Colori, AI e cloud: le novità più utili

Il Colorsoft usa una tecnologia a colori personalizzata da Amazon, pensata per mantenere la leggibilità tipica degli schermi E-Ink. I colori non avranno l’impatto di un display OLED, ma possono essere molto utili per chi sottolinea libri, rivede documenti o organizza appunti. La differenza si sentirà soprattutto in ambito studio e lavoro, dove note colorate e PDF annotati possono rendere più semplice ritrovare le informazioni.

La nuova gamma introduce anche strumenti basati sull’intelligenza artificiale, come ricerca tra i taccuini, riassunti automatici e domande di approfondimento sulle note. A questo si aggiunge l’integrazione con Google Drive, OneDrive e OneNote, così da importare documenti, modificarli e recuperarli più facilmente. È un cambio utile per chi finora trovava Kindle Scribe ottimo per scrivere, ma meno comodo quando bisognava lavorare con file salvati nel cloud.

Prezzi e disponibilità in Italia

I nuovi Kindle Scribe sono già in preordine, con spedizioni previste dal 10 giugno 2026. Il modello senza luce frontale parte da 449,99 euro, il Kindle Scribe standard da 519,99 euro, mentre Kindle Scribe Colorsoft arriva a 649,99 euro. Sono prezzi importanti, soprattutto se confrontati con ebook reader tradizionali, ma qui Amazon punta a un uso più ampio, tra lettura, scrittura e produttività personale.

La scelta dipenderà molto dal tipo di utilizzo. Chi legge soltanto romanzi può continuare a preferire un Kindle più economico, mentre chi studia, corregge documenti o prende appunti ogni giorno può trovare nel nuovo Scribe uno strumento più completo. Il Colorsoft è il modello più interessante, ma anche il più costoso: ha senso soprattutto per chi sfrutterà davvero colore, penna e cloud nella routine quotidiana, non per chi cerca solo un ebook reader più grande.