Moto Tag 2 sfida AirTag: il tracker Android ora punta sulla precisione

Motorola ha lanciato Moto Tag 2 in alcuni Paesi europei, portando UWB e Find Hub in un tracker Android pensato per oggetti quotidiani.

Il nuovo localizzatore punta a risolvere uno dei limiti più evidenti dei tracker Bluetooth tradizionali: ritrovare un oggetto quando è vicino, ma non abbastanza da capire dove sia davvero. Con Ultra-Wideband e Bluetooth 6.0, Moto Tag 2 promette una ricerca più precisa, utile per chi perde spesso chiavi, borse, portafogli o bagagli dentro casa, in ufficio o durante uno spostamento.

Il riferimento naturale è AirTag, ma qui il prodotto nasce per il mondo Android. Moto Tag 2 si appoggia alla rete Google Find Hub, con posizione protetta da crittografia e integrazione pensata per gli smartphone compatibili. La differenza più concreta rispetto ai tracker più economici sta proprio nella possibilità di avere indicazioni di prossimità più affidabili, invece di dipendere solo dalla forza del segnale Bluetooth.

Perché UWB fa la differenza

La tecnologia UWB permette di stimare meglio distanza e direzione quando l’oggetto è nelle vicinanze. È il tipo di funzione che diventa utile nei casi più banali: un portafoglio finito tra i cuscini, una borsa lasciata in una stanza o un mazzo di chiavi nascosto sotto una giacca. In questi scenari, un tracker con ricerca precisa può ridurre molto il tempo perso a girare a vuoto.

Motorola aggiunge anche un pulsante multifunzione, che può far squillare il telefono associato o funzionare come comando remoto per la fotocamera. Il corpo è certificato IP68, quindi resiste ad acqua e polvere, un dettaglio utile per un accessorio destinato a stare su zaini, valigie e oggetti usati ogni giorno.

Prezzo, batteria e disponibilità

L’altro dato forte è l’autonomia dichiarata: fino a 600 giorni con una batteria CR2032 sostituibile. Per un tracker è un aspetto importante, perché deve funzionare sempre senza richiedere troppe attenzioni. La durata reale dipenderà dall’uso, ma la batteria standard rende più semplice mantenerlo attivo nel tempo.

Moto Tag 2 è già comparso in Regno Unito e Germania, con prezzo intorno a 29,99 sterline e 40 euro. Il lancio resta per ora selettivo, quindi bisognerà capire se e quando arriverà più ampiamente in Europa. Se Motorola allargherà la distribuzione, questo tracker potrebbe diventare una delle alternative Android più interessanti ad AirTag, soprattutto per chi cerca precisione e manutenzione semplice senza spendere troppo.