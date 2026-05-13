Stava cercando il suo vecchio Game Boy e nella stanza ha trovato un gioiello tech da 2000 euro

Un utente Reddit era tornato a casa dei genitori per recuperare quello che descriveva come la “parte mancante” della sua vecchia collezione di Game Boy.

Quello che ha trovato era molto di più: due console, circa 25 giochi, vari accessori e, soprattutto, un pezzo che sul mercato collezionistico vale oggi fino a 2.000 euro.

La scoperta più significativa è una Game Boy Camera in edizione speciale dorata dedicata a The Legend of Zelda. Non si tratta di una variante prodotta in serie: questa versione fu distribuita esclusivamente negli Stati Uniti attraverso il programma a punti della rivista ufficiale Nintendo Power, e la tiratura fu limitata a soli 2.000 esemplari. Per ottenerla bisognava accumulare abbastanza “Power Points” — un sistema fedeltà oggi scomparso ma che negli anni Novanta funzionava come moneta parallela per gli abbonati più assidui. L’utente, che si fa chiamare “ash_274”, afferma di averla riscattata nel 1997.

Il gioiello tech che vale 2000 euro

La Game Boy Camera standard era disponibile in colori come rosso e blu. Quella dorata con il marchio Zelda è un’altra categoria. Secondo i dati di Pricecharting.com, un esemplare è stato venduto nel 2024 a 2.500 dollari, circa 2.100 euro. Le transazioni precedenti oscillano tra i 500 e i 1.300 dollari, con variazioni legate alle condizioni di conservazione.

Il resto della collezione riemersa include titoli classici come Tetris, Space Invaders, Pac-Man, Monopoly e Zelda: Link’s Awakening. Tra gli accessori figura anche un Game Boy Printer, periferica uscita nel 1998 che permetteva di stampare immagini scattate con la Game Boy Camera su carta termica — un sistema che all’epoca sembrò futuristico e che oggi è quasi completamente dimenticato. Sono presenti anche alcuni Game & Watch e Game Boy Mini Classic, le riedizioni tascabili che Nintendo ha rilasciato in anni recenti in formato miniaturizzato.

Uno dei due Game Boy trovati — quello ingiallito dall’età — funziona ancora. Il secondo, nella variante trasparente, non dà segni di vita. C’è un dettaglio contro-intuitivo in questa storia: la Game Boy Camera, presentata da Nintendo nel 1998 come un accessorio quasi giocoso — una fotocamera pixelata da 0,014 megapixel da agganciare al Game Boy — è diventata uno degli oggetti più ricercati del collezionismo Nintendo. Non per la qualità delle immagini, evidentemente, ma per la rarità delle edizioni speciali e per il fascino di un prodotto che cercava di fare con l’hardware del 1998 qualcosa che non era ancora nelle abitudini di nessuno.

Il mercato del retro gaming ha conosciuto una rivalutazione significativa nell’ultimo decennio, con alcune edizioni limitate che hanno moltiplicato il loro valore in modo imprevedibile. La Game Boy Camera dorata è un caso limite, ma non isolato: anche cartucce come Stadium Events o versioni regionali di certi titoli hanno raggiunto cifre fuori scala rispetto al prezzo di listino originale.

Ash_274 non ha indicato se intende vendere il pezzo o tenerlo. A 2.000 euro potenziali che dormono in una stanza dei genitori, la risposta non è così scontata come potrebbe sembrare.