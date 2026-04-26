La casa tech di Ilary Blasi: 25 stanze automatizzate, i 30.000 euro al mese di tecnologia, piscina robotica e tapparelle con Wi-Fi

Non è solo una questione di metri quadri, ma di un’architettura digitale che non si ferma mai. La storica residenza di Ilary Blasi all’Eur è diventata il simbolo di come l’automazione estrema possa trasformare una villa in un organismo vivente.

Gestire una struttura da 25 stanze e oltre 1.500 metri quadrati richiede una potenza di calcolo e una manutenzione costante che giustificano i 30.000 euro mensili necessari per far girare questa imponente macchina tecnologica.

Una cifra emersa dalle cronache legali che non copre solo il mutuo, ma un’infrastruttura dove il software prende il controllo di ogni gesto quotidiano.

L’algoritmo del comfort tra domotica totale e tapparelle smart

Il cuore pulsante della villa è un sistema di domotica “Total Control” dove l’elettronica sostituisce la manualità. Qui, il concetto di interruttore è superato: le tapparelle con Wi-Fi integrato non sono semplici serrande, ma componenti di un ecosistema che reagisce ai sensori di luminosità e agli scenari preimpostati, alzandosi o abbassandosi per ottimizzare l’isolamento termico e il risparmio energetico.

Questa intelligenza invisibile coordina anche l’illuminazione a LED e la climatizzazione a zone, alimentate da un massiccio impianto fotovoltaico che tenta di bilanciare le bollette elettriche che, nei momenti di picco, possono toccare cifre vertiginose.

Ingegneria del relax e scudi biometrici

Il vero “wow factor” si concentra nell’area wellness, dove la tecnologia sfida gli elementi. La piscina interna non è una semplice vasca, ma un laboratorio idraulico automatizzato: sistemi robotici e centraline elettroniche monitorano h24 la purezza dell’acqua e la temperatura, effettuando correzioni chimiche in tempo reale senza intervento umano.

Accanto al relax, però, batte un sistema di sicurezza da “panic room” globale. La villa è protetta da uno scudo digitale composto da telecamere termiche con analisi video intelligente e un caveau blindato governato da protocolli biometrici.

Persino la gestione dei rifiuti è affidata a un particolare macchinario per la separazione automatica della spazzatura, confermando che nella casa di Ilary Blasi ogni dettaglio è progettato per essere gestito da un bit, rendendola a tutti gli effetti la smart home più avanzata e costosa d’Italia.