La novità di One UI 9 che migliora la sicurezza dei Galaxy

Samsung continua a lavorare su One UI 9, la nuova interfaccia basata su Android 17, e tra le novità emerse nelle ultime versioni beta ce n’è una che potrebbe passare inosservata a molti utenti.

In realtà si tratta di una modifica destinata ad avere un impatto concreto sulla sicurezza quotidiana degli smartphone Galaxy.

L’azienda sudcoreana ha infatti deciso di intervenire sul tradizionale menu di spegnimento, trasformandolo in un vero strumento di protezione contro accessi indesiderati, furti e tentativi di utilizzo forzato del dispositivo. Una scelta che punta a rendere più difficile la vita a chi cerca di aggirare le difese dello smartphone sfruttando impronte digitali o riconoscimento facciale.

Nelle attuali versioni di One UI, gli utenti possono attivare manualmente la modalità “Lockdown”, una funzione che disabilita temporaneamente tutti i sistemi biometrici e richiede l’inserimento del PIN o della password per sbloccare il telefono.

Con One UI 9 Samsung cambia approccio. La modalità non sarà più visibile come pulsante separato all’interno del menu di spegnimento. Secondo quanto scoperto nelle ultime beta, il semplice accesso al menu di alimentazione attiverà automaticamente una protezione aggiuntiva quando si esce dalla schermata. In pratica il dispositivo tornerà direttamente alla schermata di blocco e richiederà le credenziali tradizionali per essere utilizzato nuovamente.

Questo significa che impronta digitale e riconoscimento facciale verranno temporaneamente esclusi dal processo di sblocco, aumentando il livello di sicurezza in situazioni delicate.

Una risposta ai rischi sempre più frequenti

L’idea nasce da uno scenario ormai molto comune. In caso di furto o smarrimento, chi entra in possesso dello smartphone potrebbe tentare di accedere rapidamente ai dati personali oppure spegnere il dispositivo per impedirne la localizzazione.

La nuova gestione del menu di spegnimento introduce un ulteriore ostacolo. Dopo l’attivazione della protezione sarà necessario inserire il codice di sicurezza per completare determinate operazioni, inclusi alcuni processi legati allo spegnimento e al riavvio del telefono.

Si tratta di una misura che segue una tendenza sempre più diffusa nel settore mobile, dove i produttori stanno cercando di rafforzare le difese contro furti e accessi forzati.

A differenza di altre funzionalità che richiedono configurazioni specifiche o una certa conoscenza tecnica, questa novità punta sulla semplicità. Molti utenti non sapevano nemmeno dell’esistenza della modalità Lockdown e raramente la utilizzavano.

Automatizzandone il funzionamento, Samsung elimina un passaggio e rende la protezione disponibile per tutti senza alcuna impostazione aggiuntiva. È uno di quei cambiamenti che non rivoluzionano l’interfaccia ma che possono fare la differenza nella vita reale.

Quando arriverà One UI 9

Al momento la funzione è stata individuata nelle versioni beta di One UI 9 destinate inizialmente alla serie Galaxy S26. Samsung non ha ancora confermato ufficialmente se questa modifica sarà presente anche nella versione stabile del sistema operativo, ma le probabilità appaiono elevate visto il focus crescente sulla sicurezza mostrato dall’azienda negli ultimi mesi.

La distribuzione definitiva di One UI 9 è attesa nel corso della seconda metà del 2026 e dovrebbe raggiungere progressivamente numerosi smartphone e tablet Galaxy compatibili. Nel frattempo le beta continuano a svelare dettagli che mostrano chiaramente la direzione scelta da Samsung: meno funzioni appariscenti e più strumenti capaci di proteggere concretamente dati e privacy degli utenti.