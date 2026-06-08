La "tecnica mnemonica" per creare password il triplo più sicure

Il problema è che molte persone continuano a usare la stessa password ovunque oppure scelgono combinazioni troppo semplici da ricordare. Una scelta comoda, ma che può trasformarsi in un rischio serio per la sicurezza digitale.

Secondo gli esperti di sicurezza informatica, una password efficace deve essere lunga, unica e difficile da indovinare. Tuttavia, la vera sfida non è crearla, ma riuscire a ricordarla nel tempo.

Molti utenti continuano a scegliere parole comuni, date di nascita, nomi di animali domestici o sequenze come “123456” e “qwerty”. Queste combinazioni sono tra le prime che vengono provate nei tentativi automatici di accesso non autorizzato.

Anche quando una password appare complessa, spesso segue schemi prevedibili. Sostituire una lettera con un numero o aggiungere un punto esclamativo alla fine non basta più a garantire una protezione adeguata. I moderni sistemi di attacco riescono infatti a riconoscere facilmente questi modelli.

Un altro errore frequente è il riutilizzo della stessa password su più servizi. Se un sito subisce una violazione dei dati, gli aggressori possono provare automaticamente quelle stesse credenziali su altri account, dall’email ai servizi bancari.

Come creare una password davvero efficace

La lunghezza conta più della complessità apparente. Gli esperti consigliano password di almeno 12-16 caratteri, meglio ancora se più lunghe.

Una soluzione sempre più diffusa consiste nell’utilizzare una passphrase, cioè una sequenza di parole casuali non collegate tra loro. Un insieme di termini apparentemente senza senso può risultare molto più difficile da violare rispetto a una password breve piena di simboli.

Anche le tecniche mnemoniche possono aiutare. Alcune persone costruiscono la password partendo da una frase che ricordano facilmente e utilizzando le iniziali delle parole, magari aggiungendo numeri e caratteri speciali. In questo modo si ottiene una combinazione personale ma meno prevedibile.

Per quanto si possa essere organizzati, ricordare decine di password diverse e complesse è quasi impossibile. Per questo motivo gli specialisti della sicurezza consigliano l’utilizzo di un password manager.

Questi strumenti generano password casuali, le conservano in modo crittografato e le inseriscono automaticamente quando necessario. L’utente deve ricordare soltanto una password principale, mentre il software gestisce tutte le altre.

Inoltre, molti password manager segnalano eventuali credenziali deboli, duplicate o coinvolte in violazioni di dati, aiutando a intervenire rapidamente quando necessario.

La protezione non finisce con la password

Anche la password più robusta può essere rafforzata ulteriormente attraverso l’autenticazione a due fattori (2FA). In pratica, oltre alla password viene richiesto un secondo elemento di verifica, come un codice temporaneo generato da un’app o inviato al telefono.

Questo passaggio aggiuntivo può bloccare molti tentativi di accesso fraudolento, anche nel caso in cui la password venga scoperta o rubata.

La sicurezza online continua a evolversi e in futuro potrebbero diffondersi sempre di più sistemi alternativi come le passkey e l’autenticazione biometrica. Per il momento, però, una buona password resta la prima linea di difesa per proteggere dati personali, documenti e account che utilizziamo ogni giorno.