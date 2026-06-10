La televisione non è al massimo, perché forse il cavo HDMI è vecchio: quali diciture controllare per comprarne uno nuovo

Molti utenti non si accorgono che la qualità delle immagini e delle funzioni avanzate di una TV moderna dipende anche dal cavo HDMI utilizzato.
Molti utenti non si accorgono che la qualità delle immagini e delle funzioni avanzate di una TV moderna dipende anche dal cavo HDMI utilizzato.
Silvia Dalia
Pubblicato il 10 giu 2026
La televisione non è al massimo, perché forse il cavo HDMI è vecchio: quali diciture controllare per comprarne uno nuovo

Non tutti i cavi sono uguali: mentre le TV attuali supportano risoluzioni elevate e funzionalità come 4K a 120Hz, VRR, ALLM e eARC, i cavi più vecchi potrebbero limitare queste prestazioni senza alcun segnale evidente. La TV continuerà a mostrare contenuti, ma molte opzioni resteranno inattive.

Standard HDMI e larghezza di banda

Il dettaglio cruciale riguarda la larghezza di banda supportata dal cavo. Ogni versione HDMI ha un limite preciso:

  • HDMI 1.4: fino a 10,2 Gbps, supporta 4K a 30Hz, ARC base e 3D.
  • HDMI 2.0: fino a 18 Gbps, compatibile con 4K a 60Hz e HDR10.
  • HDMI 2.1: fino a 48 Gbps, permette 4K a 120Hz, 8K, VRR, ALLM e eARC.
  • HDMI 2.2: fino a 96 Gbps, supporta 8K a 240Hz, 10K a 120Hz e 16K a 60Hz.

Utilizzare un vecchio cavo, come l’HDMI 1.4, con console di ultima generazione o TV 4K/8K può comportare la disattivazione di alcune funzionalità, riducendo l’esperienza visiva.

Smart TV cosa controllare sul cavo HDMI – Webnews.it

Il metodo più semplice per identificare lo standard del cavo è leggere la dicitura sul rivestimento:

  • High Speed HDMI: generalmente associato a HDMI 1.4.
  • Premium High Speed HDMI: compatibile con HDMI 2.0 e 4K a 60Hz.
  • Ultra High Speed HDMI: progettato per HDMI 2.1, 4K a 120Hz e VRR.

Se il cavo non riporta alcuna indicazione, l’unico modo affidabile per verificarne le capacità è testarlo direttamente collegando la TV o la console e verificando la disponibilità delle funzioni avanzate.

Segnali di cavi da sostituire

Oltre allo standard, anche l’usura incide sulla qualità del segnale. Schermate nere improvvise, sfarfallii, audio instabile o connettori danneggiati indicano che il cavo potrebbe non essere più adeguato. In questi casi, sostituirlo con un modello certificato è fondamentale per sfruttare appieno le capacità del televisore.

Non è necessario spendere cifre elevate: un normale cavo Ultra High Speed HDMI certificato è sufficiente per supportare tutte le funzionalità delle TV e console moderne. L’aspetto più importante è assicurarsi che il cavo sia compatibile con lo standard richiesto dal dispositivo, più che scegliere in base al prezzo o al marketing dei connettori dorati.

Se la tua TV non mostra tutto il potenziale del pannello o della console, il primo passo è controllare il cavo HDMI. Aggiornando un cavo obsoleto, potrai attivare risoluzioni elevate, VRR, ALLM, eARC e altre funzioni avanzate, trasformando l’esperienza di visione senza dover cambiare televisore o hardware.

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