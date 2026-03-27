L'amministratore di condominio non lo dice, ma in questi casi non devi pagare la pulizia delle scale: come risparmiare sulla rata

Ci sono parecchie novità riguardo la ripartizione delle spese condominiali, in particolare per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione delle scale, aprendo nuove possibilità di risparmio per alcuni condomini.

L’amministratore di condominio spesso non rende chiari tutti i dettagli relativi alla suddivisione delle spese, in particolare per la manutenzione e la pulizia delle scale. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 4827 del 2026, ha fatto chiarezza su alcuni aspetti cruciali della ripartizione delle spese condominiali, aprendo la possibilità di risparmiare sulla rata. Vediamo come.

Il caso in esame riguardava la revisione delle tabelle millesimali, che stabiliscono la quota di spesa per ogni condomino. La richiesta di revisione era motivata dal cambiamento delle dimensioni di alcuni appartamenti, che avevano incorporato le soffitte, aumentando la superficie complessiva delle unità abitative. Il tribunale e la Corte d’Appello avevano accolto la richiesta di revisione, e la Cassazione ha confermato il principio che la modifica delle tabelle millesimali è legittima quando c’è una modifica sostanziale dell’edificio, come nel caso di un aumento di superficie dovuto alla trasformazione delle soffitte in locali abitabili.

Ripartizione delle spese per la manutenzione delle scale e illuminazione: chi non deve pagare

Una delle questioni fondamentali trattate dalla Cassazione è la ripartizione delle spese per la pulizia e la manutenzione delle scale. La Corte ha ribadito che, secondo un orientamento consolidato, queste spese devono essere suddivise in base all’altezza del piano. In altre parole, i condomini che abitano ai piani superiori pagano di più, poiché utilizzano le scale in misura maggiore rispetto a chi abita ai piani inferiori. Questo criterio è supportato dall’art. 1123 e 1124 del Codice Civile, che stabiliscono una ripartizione in base all’uso effettivo del bene comune, in questo caso, le scale.

Ciò che è ancora più rilevante è che non tutti i condomini sono obbligati a contribuire alle spese per la pulizia delle scale. Ad esempio, i proprietari di unità al piano terra o al seminterrato, che non utilizzano affatto le scale condominiali, possono essere esclusi dal pagamento. La sentenza ha infatti confermato che, nel caso di un appartamento che ha accesso diretto dall’esterno e non usufruisce né dell’androne né delle scale, l’unità in questione può essere esclusa dalle spese per la manutenzione delle scale.

Il criterio dell’utilizzo effettivo dei beni comuni non si applica solo alle scale, ma anche alle spese di illuminazione. Infatti, come per la pulizia delle scale, chi abita ai piani superiori beneficia per più tempo della luce nelle scale e quindi è tenuto a contribuire maggiormente.

Un altro punto importante riguarda i poteri dell’assemblea condominiale. Sebbene l’assemblea possa decidere la ripartizione delle spese, non può farlo a maggioranza se tale decisione comporta una modifica dei criteri di ripartizione stabiliti dalla legge. La modifica delle tabelle millesimali o la ripartizione delle spese deve avvenire con il consenso unanime dei condomini, altrimenti la delibera è nulla e impugnabile.

La Cassazione ha confermato che le spese per la manutenzione delle scale devono essere suddivise in modo equo, tenendo conto non solo dei millesimi di proprietà, ma anche dell’effettivo utilizzo dei beni comuni da parte di ciascun condomino. La spesa per la manutenzione delle scale va, dunque, divisa per metà in base ai millesimi e per l’altra metà proporzionalmente all’altezza del piano. Questo criterio mira a garantire una maggiore equità nella ripartizione delle spese, prevenendo eventuali contenziosi tra condomini.