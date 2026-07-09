iRobot abbandona l'aspirapolvere: arriva Roomba Electro Plus, la lavapavimenti con AI

iRobot cambia pelle: Roomba Electro Plus è la prima lavapavimenti manuale del marchio

Se hai sempre associato iRobot ai robot autonomi che girano per casa da soli, preparati a rivedere questa immagine. Il 7 luglio 2026, l’azienda ha presentato il Roomba Electro Plus, la sua prima lavapavimenti manuale senza filo, un prodotto che richiede di essere spinto a mano e che segna una svolta netta nella strategia del brand. Non è un robot. Non si muove da solo. Ma porta con sé una tecnologia di sanificazione che vale la pena capire bene.

Il lancio arriva in un momento di grande trasformazione per iRobot: dopo il fallimento dell’acquisizione da parte di Amazon, il passaggio per il Chapter 11 e una profonda ristrutturazione aziendale, il marchio è oggi di proprietà di Shenzhen Picea Robotics, che ha rilevato l’azienda all’inizio del 2026. Un cambio di proprietà che evidentemente ha aperto le porte a nuove direzioni di prodotto.

Cos’è il Roomba Electro Plus e come funziona

Il Roomba Electro Plus è una lavapavimenti manuale senza filo — cordless, per usare il termine tecnico — pensata per i pavimenti duri. La grande novità tecnologica è l’utilizzo di acqua elettrolizzata per la sanificazione delle superfici. In pratica, il dispositivo non si limita a pulire lo sporco visibile: attraverso un processo di elettrolisi dell’acqua, genera una soluzione con proprietà disinfettanti, capace di eliminare batteri e agenti patogeni senza bisogno di detergenti chimici aggiuntivi.

È un approccio già apprezzato in ambito professionale e ospedaliero, ma che sta trovando sempre più spazio nel mercato consumer. Per chi ha bambini piccoli o animali domestici, e vuole evitare l’uso di prodotti chimici aggressivi sui pavimenti, è un argomento concreto e non solo di marketing.

Il prodotto è commercializzato come un 5-in-1: cinque funzioni in un solo dispositivo, anche se le specifiche esatte di ciascuna modalità vanno verificate direttamente sui materiali ufficiali iRobot.

Il prezzo e il posizionamento sul mercato

Il Roomba Electro Plus ha un prezzo di lancio di 399 dollari. Non è un prodotto economico, ma si colloca in una fascia di mercato già presidiata da competitor come Dreame e Roborock, che offrono lavapavimenti manuali con caratteristiche simili. È proprio in questo segmento che iRobot ha scelto di entrare, cercando di portare la riconoscibilità del marchio Roomba in una categoria dove finora non aveva mai messo piede.

Il confronto con Dreame e Roborock è inevitabile e legittimo: entrambi i brand cinesi hanno costruito negli ultimi anni una solida reputazione proprio sulle lavapavimenti manuali cordless, con modelli che combinano aspirazione e lavaggio in un unico passaggio. iRobot entra in questo spazio con la credibilità del brand e la tecnologia dell’acqua elettrolizzata come elemento differenziante.

Vale la pena sapere che il mercato delle lavapavimenti manuali è cresciuto considerevolmente negli ultimi due anni, spinto dalla voglia di soluzioni più pratiche rispetto ai robot autonomi — che richiedono configurazione, manutenzione e non sempre gestiscono bene angoli e superfici irregolari. Una lavapavimenti manuale di qualità offre un controllo diretto che molti utenti ancora preferiscono.

Una strategia più ampia: cinque nuovi Roomba robot insieme al lancio

Immagine generata con AI

Il Roomba Electro Plus non è arrivato da solo. Contestualmente al suo lancio, iRobot ha annunciato anche cinque nuovi modelli di robot aspirapolvere Roomba, tutti riprogettati. Questo dettaglio è importante: non si tratta di un abbandono della categoria robot, ma di un’espansione della gamma verso nuovi segmenti.

La mossa ha senso dal punto di vista commerciale. Entrare nel segmento delle lavapavimenti manuali significa intercettare una fascia di consumatori che magari non ha mai acquistato un robot iRobot, ma che è disposta a spendere 400 dollari per uno strumento di pulizia manuale avanzato. In questo modo il brand allarga la sua base potenziale di clienti senza cannibalizzare il core business.

Per approfondire il contesto del lancio e le prime impressioni sul prodotto, The Verge ha pubblicato un’analisi dettagliata che mette in prospettiva questa svolta strategica rispetto all’evoluzione recente dell’azienda.

Cosa cambia per chi cerca una lavapavimenti manuale oggi

Se stai cercando una lavapavimenti manuale senza filo in questo momento, il mercato offre più scelte che mai. Ecco i punti concreti da considerare prima di decidere:

Tecnologia di pulizia: l’acqua elettrolizzata del Roomba Electro Plus è un vantaggio reale per chi vuole sanificazione senza chimica. I competitor come Dreame e Roborock puntano su altri sistemi di pulizia e autopulizia del rullo.

l’acqua elettrolizzata del Roomba Electro Plus è un vantaggio reale per chi vuole sanificazione senza chimica. I competitor come Dreame e Roborock puntano su altri sistemi di pulizia e autopulizia del rullo. Prezzo: 399 dollari è una cifra significativa. In questa fascia esistono alternative consolidate con anni di recensioni disponibili. iRobot è un nuovo arrivato in questo segmento specifico.

399 dollari è una cifra significativa. In questa fascia esistono alternative consolidate con anni di recensioni disponibili. iRobot è un nuovo arrivato in questo segmento specifico. Brand e supporto: iRobot è un marchio noto, ma la nuova proprietà di Shenzhen Picea Robotics introduce variabili ancora da valutare in termini di assistenza post-vendita e aggiornamenti futuri.

iRobot è un marchio noto, ma la nuova proprietà di Shenzhen Picea Robotics introduce variabili ancora da valutare in termini di assistenza post-vendita e aggiornamenti futuri. Funzionalità 5-in-1: avere più funzioni in un solo dispositivo riduce l’ingombro in casa e semplifica la routine di pulizia. È un argomento forte per chi vuole ottimizzare spazio e tempo.

avere più funzioni in un solo dispositivo riduce l’ingombro in casa e semplifica la routine di pulizia. È un argomento forte per chi vuole ottimizzare spazio e tempo. Cordless: l’assenza di cavo è ormai uno standard irrinunciabile in questa categoria. Il Roomba Electro Plus lo rispetta.

iRobot dopo la ristrutturazione: un brand che si reinventa

La storia recente di iRobot è stata turbolenta. Il tentativo di acquisizione da parte di Amazon è naufragato, l’azienda ha attraversato il Chapter 11 e alla fine è passata sotto il controllo di Shenzhen Picea Robotics nei primi mesi del 2026. Per molti osservatori, sembrava la fine di un’era. Invece, la nuova gestione ha scelto di investire nel brand e di rilanciarsi con una gamma più ampia.

Il Roomba Electro Plus è il simbolo più visibile di questa nuova fase. Portare il nome Roomba — storicamente sinonimo di robot autonomo — su una lavapavimenti manuale è una scelta audace, che punta a capitalizzare la notorietà del brand in un segmento adiacente e in forte crescita. Se la scommessa funzionerà dipenderà molto dalla qualità reale del prodotto nelle mani degli utenti e dalla capacità di iRobot di competere con player cinesi già consolidati come Dreame e Roborock.

Quel che è certo è che il mercato della pulizia domestica nel 2026 è più dinamico e competitivo che mai. E iRobot, dopo mesi difficili, ha deciso di giocare su più tavoli contemporaneamente: robot rinnovati da un lato, e una lavapavimenti manuale innovativa dall’altro. Una strategia che merita di essere seguita da vicino nei prossimi mesi, soprattutto quando arriveranno le prime recensioni indipendenti sul campo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.