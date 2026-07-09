Exynos 2700: Samsung riprogetta il chip per dissipare il calore, addio RAM integrata

Exynos 2700: Samsung separa la RAM dal chip per risolvere il problema del surriscaldamento

Chi ha mai avuto uno smartphone Samsung con chipset Exynos sa bene di cosa stiamo parlando: calore eccessivo durante le sessioni di gioco, prestazioni che calano dopo pochi minuti di utilizzo intenso, batteria che si scarica più in fretta del previsto. È un problema noto, discusso da anni nelle community tech, e che Samsung sembra finalmente voler affrontare in modo radicale con il nuovo Exynos 2700. La soluzione individuata dai progettisti dell’azienda coreana è tanto semplice nella logica quanto significativa nella pratica: separare fisicamente la memoria RAM dal processore principale.

Secondo quanto riportato da più fonti indipendenti nel corso delle ultime settimane, questa scelta architetturale rappresenta uno dei cambiamenti più importanti nella storia recente dei chip Samsung. Vediamo nel dettaglio cosa significa, perché è importante e cosa cambia per chi acquisterà uno smartphone di punta nel 2027.

Il problema storico dei chip Exynos: il calore come nemico delle prestazioni

Per capire perché questa notizia è rilevante, bisogna partire da un concetto tecnico di base. Nei moderni system-on-chip (SoC) — ovvero quei processori che integrano in un unico componente CPU, GPU, NPU e memoria — tutti i componenti lavorano in stretta vicinanza fisica. Questo approccio ha enormi vantaggi in termini di velocità di comunicazione tra i vari blocchi funzionali, ma porta con sé un problema serio: quando si lavora intensamente, tutto quel calore si concentra in uno spazio minuscolo.

I chipset Exynos hanno storicamente sofferto di questo fenomeno più dei concorrenti. Il risultato concreto lo conoscono bene gli utenti: il telefono diventa caldo al tatto, il sistema operativo riduce automaticamente le prestazioni per evitare danni (il cosiddetto thermal throttling), e l’esperienza d’uso peggiora proprio nei momenti in cui si chiede di più allo smartphone — gaming, fotografia computazionale, streaming in alta risoluzione.

Con l’Exynos 2700, Samsung punta a spezzare questo circolo vizioso separando la RAM dal resto del chip. In pratica, la memoria non sarà più integrata fisicamente nello stesso package del processore, ma verrà posizionata come componente distinto. Meno calore concentrato, migliore dissipazione, prestazioni più stabili nel tempo.

Addio alla FOWLP: una scelta tecnica ed economica insieme

C’è un secondo elemento che rende questa storia interessante, e riguarda una tecnologia che Samsung ha deciso di abbandonare: la Fan-Out Wafer-Level Packaging, nota con l’acronimo FOWLP. Si tratta di una tecnica avanzata di packaging dei chip che permette di integrare più componenti in modo molto compatto, riducendo le dimensioni complessive del pacchetto.

Rinunciare alla FOWLP non è una scelta puramente tecnica: secondo le fonti citate da BigGo Finance, si tratta anche di una decisione orientata al contenimento dei costi. La produzione con tecnologia FOWLP è più costosa e complessa. Separare la RAM dal SoC, pur sembrando un passo indietro rispetto all’integrazione massima, consente di semplificare il processo produttivo e ridurre le spese di fabbricazione.

In pratica significa che Samsung sta cercando un equilibrio: migliorare la gestione termica senza aumentare i costi di produzione. Un obiettivo ambizioso, considerando che i chip per smartphone flagship sono tra i componenti più costosi e complessi dell’industria elettronica.

Cosa cambia concretamente per l’utente finale

La domanda che si pone chi valuta l’acquisto di un Galaxy S27 o S27 Plus — i modelli che secondo le fonti disponibili dovrebbero montare l’Exynos 2700 — è semplice: questa modifica si traduce in un’esperienza migliore nella vita di tutti i giorni?

Immagine generata con AI

La risposta, almeno in linea teorica, è sì. Ecco perché:

Giochi e app intensive: separare la RAM dal processore riduce il thermal throttling durante sessioni prolungate di gaming. Lo smartphone mantiene prestazioni più costanti senza surriscaldarsi.

separare la RAM dal processore riduce il thermal throttling durante sessioni prolungate di gaming. Lo smartphone mantiene prestazioni più costanti senza surriscaldarsi. Fotografia computazionale: elaborare immagini in RAW, applicare algoritmi di intelligenza artificiale alle foto o girare video in alta risoluzione sono operazioni che generano molto calore. Una migliore dissipazione significa risultati più rapidi e consistenti.

elaborare immagini in RAW, applicare algoritmi di intelligenza artificiale alle foto o girare video in alta risoluzione sono operazioni che generano molto calore. Una migliore dissipazione significa risultati più rapidi e consistenti. Autonomia della batteria: un chip che non deve lottare contro il calore lavora in modo più efficiente, con potenziali benefici anche sull’autonomia complessiva del dispositivo.

un chip che non deve lottare contro il calore lavora in modo più efficiente, con potenziali benefici anche sull’autonomia complessiva del dispositivo. Longevità del dispositivo: temperature operative più basse riducono lo stress sui componenti nel lungo periodo.

Come sottolinea anche l’analisi pubblicata su Android Headlines, la separazione della RAM dal SoC è una delle strategie più efficaci per affrontare i problemi termici nei chip ad alte prestazioni.

Quanto è affidabile questa informazione?

Vale la pena essere onesti con il lettore su un aspetto importante: al momento in cui scriviamo, Samsung non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale riguardo all’architettura dell’Exynos 2700. Le informazioni disponibili provengono da report e analisi di testate tech specializzate, con un livello di corroborazione che varia da fonte a fonte.

La notizia della separazione della RAM dal SoC è riportata in modo coerente da più fonti indipendenti, il che aumenta la sua credibilità. Tuttavia, almeno una fonte la classifica come rumor con una plausibilità stimata del 50%. Questo non significa che la notizia sia falsa, ma che va letta con la consapevolezza che si tratta di informazioni non ancora confermate ufficialmente.

Il punto fondamentale è che la logica tecnica alla base di questa scelta è solida e comprensibile: separare componenti che generano calore è una pratica consolidata nell’ingegneria dei semiconduttori, e applicarla ai chip per smartphone rappresenta un’evoluzione naturale del settore.

Galaxy S27: quale versione monterà l’Exynos 2700?

Un altro aspetto pratico da tenere a mente riguarda la distribuzione geografica. Samsung tradizionalmente commercializza versioni diverse del proprio flagship a seconda del mercato: alcune regioni ricevono il modello con Snapdragon, altre quello con Exynos. Le fonti indicano che l’Exynos 2700 dovrebbe equipaggiare i modelli Galaxy S27 e S27 Plus, con un lancio previsto nel 2027.

Chi acquista smartphone Samsung in Europa — mercato storicamente servito con i chip Exynos — è quindi il destinatario principale di questa evoluzione tecnica. Se le aspettative saranno confermate, potrebbe finalmente arrivare il momento in cui la versione europea del Galaxy flagship non deve più fare i conti con lo svantaggio termico rispetto alla controparte americana.

Nei prossimi mesi, man mano che si avvicina il periodo di lancio, Samsung dovrebbe fornire dettagli ufficiali sull’architettura del chip. Tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali dell’azienda e le analisi delle principali testate tech specializzate sarà il modo migliore per capire se questa promessa di miglioramento si tradurrà in risultati concreti e misurabili.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.