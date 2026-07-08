iPhone 18 Pro: le nuove batterie rivoluzionano il design

iPhone 18 Pro: batterie più grandi, architettura nuova e focus sull’intelligenza artificiale

Quante volte hai guardato la percentuale della batteria del tuo iPhone scendere durante una videochiamata o una sessione di navigazione intensa, chiedendoti quando Apple avrebbe finalmente fatto un salto di qualità sull’autonomia? Con l’iPhone 18 Pro, la risposta potrebbe essere arrivata. Grazie ai documenti depositati nel database cinese di certificazione C3 — analizzati da fonti come MacRumors e Il Messaggero — emergono dettagli concreti sulle capacità della batteria iPhone 18 Pro e del suo fratello maggiore, il Pro Max. Si tratta di numeri significativi, accompagnati da una nuova architettura interna che segna un cambiamento reale rispetto alle generazioni precedenti.

Cosa dicono i documenti di certificazione

I dati più interessanti arrivano direttamente dalle registrazioni ufficiali nel database regolatorio cinese C3, una fonte attendibile che spesso anticipa le specifiche tecniche ufficiali dei dispositivi Apple prima del loro lancio. Ecco cosa è emerso finora:

iPhone 18 Pro Max (variante mercato cinese): batteria da 5.235 mAh

batteria da 5.235 mAh iPhone 18 Pro Max (variante eSIM): batteria da 5.425 mAh, la più grande mai montata su un iPhone

batteria da 5.425 mAh, la più grande mai montata su un iPhone Differenza tra le due varianti: 190 mAh, probabilmente legata all’integrazione della tecnologia eSIM al posto del tradizionale slot fisico per la SIM

Per capire la portata di questi numeri, basta considerare che i modelli precedenti si attestavano su capacità sensibilmente inferiori. La variante eSIM dell’iPhone 18 Pro Max rappresenta un record assoluto per Apple, un dato che vale la pena sottolineare senza esagerazioni: non si tratta di una rivoluzione estetica, ma di un progresso tecnico misurabile e documentato.

Vale anche la pena notare che, secondo quanto riportato da Forbes, i modelli destinati al mercato statunitense avranno batterie leggermente più grandi rispetto alle controparti cinesi, una differenza che sarebbe riconducibile proprio all’integrazione dell’eSIM.

La nuova architettura: anodi in silicio-carbonio

Oltre alla capacità in mAh, la vera novità tecnica della batteria iPhone 18 Pro riguarda la composizione interna. I modelli Pro e Pro Max introdurranno anodi compositi in silicio-carbonio, alloggiati in un involucro metallico rigido. Si tratta di una tecnologia già adottata da alcuni produttori Android di fascia alta, ma che Apple porta ora sui propri flagship con una propria implementazione.

Cosa significa in pratica? Gli anodi in silicio-carbonio permettono di immagazzinare più energia nello stesso spazio fisico rispetto ai tradizionali anodi in grafite. In altre parole, Apple riesce ad aumentare la capacità della batteria senza necessariamente ingrandire le dimensioni fisiche del dispositivo — un equilibrio difficile da raggiungere nel design di uno smartphone sottile come un iPhone Pro.

L’involucro rigido in metallo, invece, contribuisce alla stabilità strutturale della cella, un aspetto rilevante sia per la sicurezza che per la durata nel lungo periodo. Non si tratta di un dettaglio marginale: la struttura interna di una batteria influenza direttamente quanto bene si comporta nel tempo, dopo centinaia di cicli di ricarica.

Immagine generata con AI

Perché tutta questa energia? Il ruolo dell’intelligenza artificiale

C’è un motivo strategico preciso dietro questa spinta verso batterie più grandi e più efficienti nell’iPhone 18 Pro. Come riportato da Forbes, l’aumento di capacità è strettamente legato al chip A20 Pro — confermato come processore di punta dei modelli 18 Pro — e alle sue funzionalità di intelligenza artificiale on-device per Apple Intelligence e Siri.

L’elaborazione locale dell’intelligenza artificiale — cioè quella che avviene direttamente sul dispositivo, senza inviare dati ai server cloud — richiede una quantità di energia superiore rispetto alle operazioni tradizionali. Funzionalità come la comprensione del linguaggio naturale, la generazione di testo, l’analisi delle immagini in tempo reale: tutte operazioni che pesano sulla batteria in modo più intenso rispetto a una semplice telefonata o alla navigazione web.

In questo senso, la scelta di aumentare la capacità della batteria iPhone 18 Pro non è solo un miglioramento dell’autonomia in senso classico, ma una risposta tecnica a una nuova categoria di carichi di lavoro. Apple sta costruendo un’infrastruttura hardware pensata per sostenere un uso intensivo dell’AI direttamente sullo smartphone, senza compromettere l’esperienza quotidiana dell’utente.

Cosa cambia per chi usa l’iPhone ogni giorno

Se stai valutando se aspettare l’iPhone 18 Pro o aggiornare prima, questi dati offrono qualche elemento concreto su cui ragionare:

Autonomia migliorata: una batteria da 5.425 mAh sulla variante eSIM del Pro Max è un numero che, sulla carta, promette giornate più lunghe senza cercare una presa di corrente

una batteria da 5.425 mAh sulla variante eSIM del Pro Max è un numero che, sulla carta, promette giornate più lunghe senza cercare una presa di corrente Tecnologia più moderna: gli anodi in silicio-carbonio rappresentano un aggiornamento architetturale reale, non solo un incremento numerico della capacità

gli anodi in silicio-carbonio rappresentano un aggiornamento architetturale reale, non solo un incremento numerico della capacità Supporto all’AI locale: se usi o hai intenzione di usare le funzionalità Apple Intelligence in modo intensivo, una batteria più grande diventa un requisito pratico, non solo un plus

se usi o hai intenzione di usare le funzionalità Apple Intelligence in modo intensivo, una batteria più grande diventa un requisito pratico, non solo un plus Differenze tra mercati: chi acquisterà il modello con eSIM avrà accesso alla variante con la batteria più capiente; chi si trova in mercati con SIM fisica avrà 190 mAh in meno

Un prodotto ancora non ufficiale, ma già documentato

È importante ricordare che l’iPhone 18 Pro non è ancora stato annunciato ufficialmente da Apple. Siamo in luglio 2026 e i dati disponibili provengono da registrazioni regolatorie — una fonte solida per le specifiche tecniche, ma non una conferma ufficiale del prodotto finale. Apple potrebbe apportare modifiche prima del lancio.

Detto questo, i documenti di certificazione sono storicamente affidabili per le specifiche delle batterie, e i numeri emersi finora disegnano un quadro coerente: Apple sta puntando sull’autonomia come leva strategica per i suoi modelli Pro, con una scelta tecnologica — gli anodi in silicio-carbonio — che va ben oltre il semplice aumento della capienza. Tenere d’occhio i prossimi aggiornamenti ufficiali è la mossa giusta, ma le basi su cui si costruirà l’iPhone 18 Pro sembrano già solide e ben documentate.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.