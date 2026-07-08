Intel aumenta i prezzi dei processori Core Ultra 200S Plus

Intel Core Ultra 200S Plus: prezzi in aumento di 30-50 dollari, ecco cosa cambia per chi vuole comprare

Se stai valutando l’acquisto di un processore desktop di fascia alta e hai messo nel mirino la serie Intel Core Ultra 200S Plus, c’è una notizia che devi conoscere prima di mettere mano al portafoglio. A luglio 2026, Intel ha alzato i prezzi consigliati di tre modelli della linea, con rincari che vanno dai 30 ai 50 dollari per unità. L’aumento dell’Intel Core Ultra 200S Plus prezzo è stato scoperto direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, senza alcun comunicato stampa preliminare, e ha colto di sorpresa buona parte della community tech. Intel ha poi confermato la revisione, citando l’aumento dei costi nella catena di approvvigionamento come motivazione principale.

Quali modelli sono stati colpiti dall’aumento di prezzo

L’incremento riguarda tre processori specifici della serie Core Ultra 200S Plus, lanciata ufficialmente da Intel l’11 marzo 2026. Non si tratta di tutta la gamma, ma dei modelli più richiesti della linea desktop, quelli che si posizionano nella fascia media e medio-alta del mercato consumer. Ecco il dettaglio dei cambiamenti:

Core Ultra 7 270K Plus : da 299 a 349 dollari, aumento di 50 dollari

: da 299 a 349 dollari, aumento di 50 dollari Core Ultra 5 250K Plus : da 199 a 229 dollari, aumento di 30 dollari

: da 199 a 229 dollari, aumento di 30 dollari Core Ultra 5 250KF Plus: da 184 a 214 dollari, aumento di 30 dollari

In pratica, chi aveva pianificato un acquisto basandosi sui listini precedenti si trova ora a fare i conti con una spesa sensibilmente più alta. Trenta dollari possono sembrare pochi su carta, ma in un budget costruito con attenzione per una build PC completa, fanno la differenza.

Intel Core Ultra 200S Plus prezzo: perché è aumentato

Intel ha confermato ufficialmente la revisione dei prezzi, attribuendola all’aumento dei costi nella catena di fornitura. Come riportato da Tweaktown, l’azienda ha riconosciuto pubblicamente la situazione senza però fornire ulteriori dettagli tecnici o economici sulla natura specifica di questi aumenti.

Il contesto è importante: la supply chain globale dei semiconduttori continua a essere sotto pressione per ragioni che spaziano dai costi delle materie prime alle tensioni geopolitiche che influenzano la logistica internazionale. Intel non è l’unica azienda ad aver rivisto al rialzo i propri listini in questo periodo, ma l’assenza di un annuncio formale ha generato qualche perplessità tra gli utenti e i rivenditori.

La scoperta è avvenuta in modo silenzioso: le nuove cifre sono comparse direttamente sul sito ufficiale Intel senza che l’azienda pubblicasse una nota stampa o avvisasse preventivamente il mercato. Solo dopo che la community tech ha notato il cambiamento, Intel ha confermato l’aggiornamento dei prezzi.

Il Core Ultra 7 270K Plus: il modello più penalizzato

Tra i tre processori interessati, il Core Ultra 7 270K Plus subisce il rincaro più pesante in termini assoluti: 50 dollari in più rispetto al prezzo di lancio. Si tratta di un processore con configurazione a 24 core e 24 thread, pensato per chi cerca prestazioni elevate nelle attività di produttività avanzata, rendering e gaming di fascia alta.

Immagine generata con AI

Passare da 299 a 349 dollari significa che questo chip si avvicina ora a una soglia psicologica importante per molti acquirenti. Chi stava aspettando un’eventuale riduzione di prezzo con il passare dei mesi si trova invece nella situazione opposta: il costo è salito, non sceso.

Per approfondire le specifiche tecniche e il contesto del nuovo listino, vale la pena consultare anche l’analisi dettagliata pubblicata da WCCFTech, che ricostruisce la vicenda con precisione.

Cosa significa per chi sta costruendo un PC nel 2026

Se stai assemblando un nuovo sistema desktop e avevi già calcolato il budget includendo uno di questi processori ai vecchi prezzi, è il momento di rivedere i conti. L’aumento dell’Intel Core Ultra 200S Plus prezzo non è drammatico in percentuale, ma si aggiunge a un contesto in cui anche altri componenti — schede grafiche, memorie RAM, dissipatori — non hanno certo visto riduzioni significative.

Ecco alcune considerazioni pratiche per orientarti:

Se hai già un preventivo : aggiornalo subito con i nuovi prezzi ufficiali Intel, perché i rivenditori si adegueranno progressivamente al nuovo listino consigliato.

: aggiornalo subito con i nuovi prezzi ufficiali Intel, perché i rivenditori si adegueranno progressivamente al nuovo listino consigliato. Se stai valutando il Core Ultra 5 250KF Plus : a 214 dollari rimane il punto d’ingresso più economico della serie, ma il rapporto qualità-prezzo va rivalutato alla luce del rincaro.

: a 214 dollari rimane il punto d’ingresso più economico della serie, ma il rapporto qualità-prezzo va rivalutato alla luce del rincaro. Se il budget è fisso : potrebbe valere la pena considerare i modelli della serie Core Ultra 200S non-Plus, che non risultano coinvolti in questo aggiornamento di listino.

: potrebbe valere la pena considerare i modelli della serie Core Ultra 200S non-Plus, che non risultano coinvolti in questo aggiornamento di listino. Se sei un early adopter: chi ha acquistato nei mesi precedenti ai vecchi prezzi ha fatto un buon affare in retrospettiva.

La serie Core Ultra 200S Plus: un po’ di contesto

Per capire meglio il peso di questa notizia, è utile ricordare che la serie Core Ultra 200S Plus è stata annunciata da Intel l’11 marzo 2026, quindi si tratta di una linea relativamente recente. I modelli con il suffisso “Plus” rappresentano un’evoluzione della già apprezzata serie 200S, pensata per offrire un ulteriore salto prestazionale nelle applicazioni desktop più esigenti.

L’aumento dell’Intel Core Ultra 200S Plus prezzo arriva quindi in una fase ancora precoce del ciclo di vita di questi processori, quando normalmente ci si aspetterebbe stabilità o addirittura qualche piccola riduzione. Il fatto che Intel abbia invece deciso di alzare i listini a pochi mesi dal lancio è un segnale che vale la pena tenere a mente anche in ottica futura.

Monitorare l’evoluzione dei prezzi nei prossimi mesi sarà fondamentale: se le pressioni sulla supply chain dovessero attenuarsi, non è escluso che Intel possa rivedere nuovamente i listini. Nel frattempo, chi ha in programma un acquisto farebbe bene ad agire con le informazioni aggiornate in mano, confrontando le offerte dei diversi rivenditori e tenendo d’occhio eventuali promozioni che potrebbero ammortizzare il rincaro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.