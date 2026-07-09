14,99 da Esselunga e diventi bellissima: ti fa i capelli meglio del parrucchiere

Tra le offerte della rubrica “Prezzi Corti” di Esselunga compare il Phon Pieghevole Philips BHD308/10, proposto al prezzo di 14,99 euro. Una cifra che, per un elettrodomestico di un marchio noto come Philips, si colloca ben al di sotto della media di mercato per questo tipo di prodotto, dove modelli equivalenti superano spesso i 25-30 euro.

Il dato tecnico più interessante riguarda la potenza, fissata a 1600 W: un valore che permette di asciugare i capelli in tempi ragionevoli senza dover ricorrere ai phon professionali da salone, generalmente più ingombranti e più costosi. A completare la dotazione ci sono tre livelli di velocità e temperatura regolabili, così da adattare l’asciugatura al tipo di capello e da poter passare a impostazioni più delicate su lunghezze fragili o trattate chimicamente.

Meno di 15 euro da Esselunga

Non manca la funzione aria fredda, ormai uno standard richiesto anche nei modelli entry level: un getto d’aria a temperatura ambiente che aiuta a fissare la piega finale e a chiudere le cuticole del capello, con un risultato più lucido e meno crespo rispetto a un’asciugatura interamente a caldo. È lo stesso principio che i parrucchieri utilizzano per dare la stiratura finale alla messa in piega.

Il punto di forza più pratico, però, resta la pieghevolezza. Il corpo del phon si ripiega su se stesso, riducendo l’ingombro sia nel cassetto del bagno di casa sia in valigia per chi viaggia spesso. Non è un dettaglio da poco per chi cerca un secondo phon da tenere sempre a portata di mano, magari da lasciare in borsa per emergenze last minute o da usare in palestra dopo la doccia.

Va detto che un phon di questa fascia di prezzo non punta a sostituire un asciugacapelli professionale ad alte prestazioni, pensato per chi lo usa quotidianamente e per lunghe sessioni di piega. Resta però una soluzione solida per l’uso occasionale o come alternativa da viaggio, con il marchio Philips a garantire comunque un livello di affidabilità superiore rispetto a molti modelli generici nella stessa fascia di prezzo.