L’erede di Game of Thrones è già qui: la serie che sta conquistando i fan del fantasy

Per anni il pubblico del fantasy ha cercato un’eredità credibile dopo il successo globale di Game of Thrones. Un vuoto difficile da colmare, fatto di aspettative altissime, mondi complessi e personaggi capaci di lasciare il segno.

Eppure, mentre l’attenzione si concentrava su nuove produzioni e grandi investimenti, una serie già esistente ha continuato a guadagnare terreno, conquistando spettatori stagione dopo stagione: Vikings.

Perché Vikings ti piacerà

Non si tratta di una semplice alternativa, ma di un racconto che ha trovato una propria identità, lontana dagli schemi più tradizionali del fantasy puro e più vicina a una narrazione storica intensa, sporca, viscerale. Creata da Michael Hirst, la serie ha debuttato nel 2013, attraversando sei stagioni e costruendo un universo narrativo che continua a essere riscoperto anche oggi.

Ambientata nel IX secolo, Vikings prende spunto da eventi e figure realmente esistite, trasformandole in un affresco narrativo che mescola storia e leggenda. Al centro c’è la figura di Ragnarr Loðbrók, interpretato da Travis Fimmel, un guerriero che da semplice contadino si trasforma in esploratore, condottiero e simbolo di un’intera epoca.

Attorno a lui si muove una costellazione di personaggi che contribuiscono a rendere la serie densa e stratificata. Lagertha, figura femminile potente e indipendente; Floki, visionario e imprevedibile; Björn, erede di un destino ingombrante.

Non sono solo comprimari: sono linee narrative che si intrecciano, creando un racconto corale capace di evolversi nel tempo.

Il successo costruito sulla continuità

A differenza di molte produzioni contemporanee, Vikings non ha puntato tutto sull’impatto immediato. Il suo successo è cresciuto lentamente, grazie a una narrazione che ha saputo mantenere coerenza e tensione nel corso degli anni.

Ottantanove episodi distribuiti in sei stagioni hanno costruito una base solida, capace di fidelizzare un pubblico sempre più ampio.

La distribuzione internazionale ha fatto il resto. La disponibilità su piattaforme digitali ha permesso alla serie di raggiungere nuove generazioni di spettatori, trasformandola in un punto di riferimento anche a distanza di tempo dalla sua conclusione.

Oltre la serie: un universo che continua

Il vero segnale della sua forza è arrivato con il sequel Vikings: Valhalla, che ha debuttato nel 2022 su Netflix. Non un semplice spin-off, ma un’estensione narrativa che dimostra quanto il mondo costruito da Hirst sia ancora fertile.

Valhalla raccoglie l’eredità della serie originale, portando avanti temi, atmosfere e conflitti in un contesto storico successivo. È la conferma che Vikings non è stato un fenomeno isolato, ma l’inizio di un percorso più ampio.

Perché viene considerata l’erede ideale

Il paragone con Game of Thrones non nasce per caso. Entrambe le serie condividono una narrazione complessa, personaggi ambigui e una forte componente politica. Ma Vikings sceglie una strada diversa: meno spettacolarizzazione, più concretezza. Le battaglie sono fisiche, sporche, credibili. Le relazioni sono costruite su tensioni reali, non su dinamiche eccessivamente romanzate.

È proprio questa autenticità a renderla così coinvolgente. Non cerca di imitare, ma di raccontare un mondo con regole proprie, dove il confine tra storia e mito resta volutamente sfumato.

Il risultato è una serie che continua a essere scoperta, discussa, analizzata. Non solo come intrattenimento, ma come racconto capace di lasciare tracce. E forse è qui che si misura davvero la sua forza: nella capacità di restare rilevante anche quando l’attenzione si sposta altrove.