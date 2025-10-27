Lidl lancia un nuovo affare Parkside: compressore ricaricabile a soli 29,99 € dal 30 ottobre!

Dal 30 ottobre da Lidl arriva il compressore ricaricabile Parkside X20V TEAM: potente, portatile e in offerta a soli 29,99 €.
Riccardo Montarini
Pubblicato il 27 ott 2025
Dal 30 ottobre 2025, gli scaffali Lidl si arricchiscono di una nuova offerta imperdibile dedicata a chi ama il fai-da-te e la praticità: il compressore ricaricabile Parkside X20V TEAM, proposto a soli 29,99 €. Un prezzo davvero competitivo per un dispositivo portatile e versatile, ideale per gonfiare pneumatici, palloni, materassini o per soffiare via la polvere dagli angoli più difficili.

Il nuovo compressore appartiene alla famiglia X20V TEAM, la linea di utensili cordless di Parkside pensata per offrire massime prestazioni con un’unica piattaforma di batterie intercambiabili. Ecco le sue specifiche tecniche:

  • Tensione: 20 V

  • Max pressione di lavoro: 11,1 bar, perfetta anche per pneumatici auto o bici

  • Max potenza in uscita: 25 litri/minuto

  • Funzione di sgonfiaggio: utile per svuotare rapidamente materassini e gonfiabili

  • Compatibilità: funziona esclusivamente con batterie e caricabatterie Parkside X20V TEAM (venduti separatamente)

  • Design compatto e maneggevole, facile da riporre e trasportare

Grazie alla tecnologia cordless, il compressore può essere usato ovunque senza dipendere da prese di corrente, rendendolo perfetto per il campeggio, i viaggi o l’uso in garage.

Come molti prodotti della serie Parkside X20V TEAM, anche questo modello non include la batteria né il caricabatterie.Chi già possiede altri utensili della stessa linea potrà però riutilizzare le batterie da 20 V, evitando così ulteriori spese e sfruttando al massimo la piattaforma condivisa.

Prezzo e disponibilità

Prezzo: 29,99 €
Disponibile dal: 30 ottobre 2025
Punto vendita: tutti i negozi Lidl Italia, fino a esaurimento scorte

Come sempre, le offerte Parkside attirano grande interesse e i pezzi tendono a esaurirsi rapidamente. Se stai pensando di aggiungere un compressore compatto al tuo set da lavoro o da viaggio, questa è l’occasione giusta.

Con una pressione massima di oltre 11 bar e una struttura leggera, rappresenta una soluzione pratica per moltissime esigenze domestiche e outdoor, a un prezzo difficilmente battibile.

