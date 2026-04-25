Hai un vecchio tablet? Può diventare un secondo monitor gratis per il PC

Un vecchio tablet lasciato in un cassetto può diventare un secondo monitor per il PC, senza comprare un nuovo schermo e senza affrontare configurazioni troppo complicate.

È una soluzione semplice, economica e utile soprattutto per chi lavora, studia o passa molte ore davanti al computer con troppe finestre aperte. L’idea è usare il tablet come schermo aggiuntivo, collegandolo al computer tramite Wi-Fi, rete locale o cavo. In questo modo il desktop può essere esteso e non solo duplicato: una finestra resta sul monitor principale, un’altra viene spostata sul tablet, proprio come accade con un normale secondo display.

Come funziona un tablet usato come secondo monitor

Una delle soluzioni più note è Spacedesk, che trasforma tablet, smartphone e altri computer in schermi secondari per PC Windows. Il computer principale installa il driver, mentre il tablet usa l’app viewer per ricevere l’immagine ed estendere il desktop.

Il funzionamento è abbastanza diretto: PC e tablet devono trovarsi sulla stessa rete, oppure essere collegati tramite cavo quando supportato. A quel punto il tablet compare tra i dispositivi disponibili e può essere usato come display aggiuntivo, con la possibilità di spostare finestre e app come su un monitor vero.

La soluzione è pensata soprattutto per Windows, ma il risultato dipende molto dal dispositivo usato. Un tablet Android recente può offrire una buona esperienza, mentre un modello molto vecchio potrebbe mostrare qualche rallentamento. Anche un iPad può essere utilizzato con alcune app compatibili, ma in quel caso le alternative cambiano e non sempre sono gratuite.

Quando può essere davvero utile

Il vantaggio principale è avere più spazio senza spendere. Su un tablet si può tenere aperta la mail mentre sullo schermo principale si lavora a un documento, oppure lasciare una chat, un calendario, una playlist o una finestra di controllo sempre visibile.

Per chi studia, il secondo schermo può servire per tenere aperti appunti, PDF o pagine web mentre si scrive. Per chi lavora da casa, invece, può diventare una piccola area dedicata a videocall, messaggi, strumenti di progetto o anteprime.

Non bisogna però immaginarlo come un sostituto perfetto di un monitor da scrivania. Il tablet ha uno schermo più piccolo, spesso più riflettente e meno comodo per lunghe sessioni di lavoro. Il suo punto forte è la flessibilità: si monta e si sposta facilmente, occupa poco spazio e può essere riutilizzato quando serve.

Wi-Fi o cavo: quale conviene scegliere

La connessione via Wi-Fi è la più comoda, perché non richiede cavi e permette di sistemare il tablet dove si preferisce. È ideale per tenere aperte app leggere, finestre statiche, documenti, browser, note o strumenti che non richiedono aggiornamenti continui.

Il limite del Wi-Fi è il possibile ritardo. Se la rete domestica è lenta o affollata, il movimento del mouse e lo spostamento delle finestre possono risultare meno fluidi. Per questo non è la scelta migliore per video, giochi, montaggio o attività in cui serve una risposta immediata.

Il cavo, quando supportato, offre una connessione più stabile. È la soluzione preferibile se si vuole ridurre la latenza e usare il tablet in modo più continuo. Lo svantaggio è pratico: ci sono più fili sulla scrivania e non tutti i tablet gestiscono bene alimentazione e collegamento dati nello stesso momento.

In molti casi conviene partire dal Wi-Fi e valutare. Se l’esperienza è fluida, non serve altro. Se invece il tablet appare lento, lo schermo si aggiorna male o il cursore arriva in ritardo, allora il collegamento cablato può diventare la scelta più sensata.

I limiti da conoscere prima di provarci

La qualità dell’esperienza dipende da tre fattori: potenza del tablet, qualità della rete e tipo di uso. Un dispositivo datato può andare benissimo per leggere una pagina o tenere aperta una chat, ma può faticare con finestre più pesanti o contenuti in movimento.

Va considerata anche la risoluzione. Un tablet piccolo con display ad alta densità può mostrare testi molto nitidi ma troppo piccoli, costringendo a modificare le impostazioni di scaling di Windows. È un dettaglio importante, perché un secondo schermo utile deve essere leggibile senza sforzo.

C’è poi il tema della sicurezza. Le app che trasmettono lo schermo devono accedere a ciò che viene visualizzato sul computer. Per attività comuni non è un problema particolare, ma per dati sensibili, documenti riservati o operazioni bancarie è meglio usare strumenti affidabili e limitare l’uso del secondo display.

Alla fine, trasformare un tablet in monitor aggiuntivo non è una soluzione magica, ma può essere molto pratica. Per chi vuole più spazio senza acquistare un nuovo schermo, è un modo intelligente per recuperare un dispositivo già presente in casa e renderlo di nuovo utile.