Lidl sconta il tagliasiepi Parkside da 40V: potenza e autonomia per il giardinaggio

Da oggi, gli appassionati di giardinaggio possono trovare nei punti vendita Lidl il nuovo tagliasiepi Parkside da 40V, un dispositivo che combina tecnologia avanzata e semplicità d’uso per la cura delle siepi domestiche. Disponibile dal 19 maggio al prezzo competitivo di 89 euro, questo attrezzo offre fino a 270 minuti di autonomia grazie all’utilizzo di due batterie da 20V, garantendo una capacità di taglio che raggiunge i 32 mm di diametro.

Innovazione e versatilità

Il Parkside 40V si distingue per la sua integrazione con la linea X 20V Team, permettendo l’utilizzo delle stesse batterie su diversi utensili del brand. Questa caratteristica non solo riduce i costi per chi possiede già attrezzi della gamma, ma rappresenta anche un significativo vantaggio in termini di praticità.

La vera innovazione di questo modello risiede nella sua adattabilità. Con tre livelli di velocità selezionabili (2000, 3000 e 3600 colpi al minuto), il dispositivo è in grado di affrontare qualsiasi tipo di siepe, dalle più delicate alle più robuste. La superficie di taglio è stata ampliata del 100% rispetto ai modelli precedenti, consentendo di completare il lavoro in meno tempo, mentre la lunghezza di taglio di 59 cm, ottimizzata dell’11%, garantisce risultati uniformi e precisi.

Comfort e maneggevolezza

Uno dei punti di forza del tagliasiepi Parkside è la sua ergonomia, studiata per offrire il massimo comfort anche durante sessioni prolungate. Il peso contenuto e il sistema anti-vibrazione integrato riducono l’affaticamento, rendendo il dispositivo ideale anche per chi non dispone di una grande forza fisica. Inoltre, i materiali robusti utilizzati nella costruzione assicurano una lunga durata nel tempo, mentre il fodero protettivo incluso nella confezione permette uno stoccaggio sicuro, evitando danni accidentali alle lame.

Un investimento per la stagione estiva

Il lancio di questo attrezzo è perfettamente sincronizzato con l’inizio della stagione estiva, un periodo in cui la manutenzione del verde diventa una priorità per molti proprietari di giardini. Con un prezzo di soli 89 euro, il Parkside 40V si presenta come una soluzione accessibile per chi cerca prestazioni professionali senza spendere una fortuna.

Va sottolineato che le batterie non sono incluse nella confezione, ma per chi possiede già altri strumenti della linea Parkside, questa caratteristica rappresenta un ulteriore vantaggio economico. Come spesso accade con le offerte Lidl, la disponibilità è limitata, per cui è consigliabile non attendere troppo per assicurarsi questo strumento versatile.

Conclusione

Per chi desidera mantenere le proprie siepi in ordine senza rinunciare alla facilità d’uso, il tagliasiepi Parkside da 40V rappresenta una scelta intelligente. Coniugando innovazione tecnologica, praticità e un prezzo competitivo, questo dispositivo si posiziona come un alleato indispensabile per il giardinaggio batteria, disponibile esclusivamente tra gli attrezzi Lidl.