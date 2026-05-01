Linux diventa illegale: ora è legge in tutto lo stato

La legge californiana AB 1043 impone la verifica dell'età nel sistema operativo entro il 1° gennaio 2027: per Windows, macOS e Android è una complicazione, per Linux e i progetti open source potrebbe essere una condanna.
La legge californiana AB 1043 impone la verifica dell'età nel sistema operativo entro il 1° gennaio 2027: per Windows, macOS e Android è una complicazione, per Linux e i progetti open source potrebbe essere una condanna.
Elisa Levante
Pubblicato il 1 mag 2026
Linux diventa illegale: ora è legge in tutto lo stato

Nessun testo di legge dice esplicitamente che Linux è vietato. Eppure la legge californiana AB 1043 — il Digital Age Assurance Act, firmata dal governatore Gavin Newsom il 13 ottobre 2025 ed in vigore dal 1° gennaio 2027 — potrebbe produrre esattamente quell’effetto su centinaia di distribuzioni, progetti indipendenti e sistemi open source. La norma sposta la verifica dell’età dai singoli siti web e dalle app al livello più basso del dispositivo: il sistema operativo. Un’idea apparentemente logica, che però non distingue tra Apple, Google e Microsoft da un lato, e la galassia frammentata di distribuzioni Linux mantenute da volontari dall’altro.

Cosa impone AB 1043: il sistema operativo come registro anagrafico

Il Digital Age Assurance Act introduce un modello basato su age verification signal: durante la configurazione dell’account, il sistema operativo deve raccogliere un’informazione sull’età dell’utente e renderla disponibile alle applicazioni che ne fanno richiesta. Il sistema deve classificare gli utenti in quattro fasce: sotto i 13 anni, da 13 a meno di 16, da 16 a meno di 18, e 18 anni o più. La norma distingue tra il titolare dell’account — che può essere un genitore — e l’utilizzatore effettivo, che può essere un minore. Le applicazioni potranno interrogare il sistema in tempo reale per ottenere il segnale d’età: in pratica, il sistema operativo diventa un fornitore di dati anagrafici.

Per Windows, macOS, Android e iOS la complicazione è enorme ma gestibile: queste piattaforme hanno strutture legali, reparti compliance, account centralizzati e risorse per adattarsi. Per Fedora, Debian, Arch Linux, Linux Mint, Gentoo, NixOS, MidnightBSD il discorso è radicalmente diverso. Molti di questi progetti non hanno un reparto legale, non vendono licenze, non raccolgono dati personali e non gestiscono account centralizzati. Alcuni funzionano interamente offline, con account locali che non comunicano nulla a nessun server.

Il flusso di verifica dell'età nel sistema operativo secondo il Digital Age Assurance Act californiano prevede le quattro fasce anagrafiche che le distribuzioni Linux dovrebbero implementare

Il flusso di verifica dell’età nel sistema operativo secondo il Digital Age Assurance Act californiano prevede le quattro fasce anagrafiche

Il Parents Decide Act: la proposta federale che alza la posta

Mentre AB 1043 vale solo in California, la proposta di legge federale H.R. 8250 — chiamata Parents Decide Act e presentata il 2 aprile 2026 — estenderebbe obblighi analoghi a tutti gli Stati Uniti. Il testo è più aggressivo: richiede che ogni utente fornisca la data di nascita per configurare un account sul sistema operativo, e che i genitori verifichino quella data se l’utente ha meno di 18 anni. Le violazioni verrebbero trattate dalla FTC come pratiche sleali o ingannevoli, con sanzioni potenzialmente devastanti per progetti privi di struttura legale. AB 1043 prevede già 2.500 dollari per violazione negligente e 7.500 per violazione intenzionale per ogni minore coinvolto — cifre gestibili per Apple o Microsoft, potenzialmente distruttive per un gruppo di sviluppatori volontari.

Il nodo Linux: account locali, distribuzioni frammentate e nessuna API condivisa

Linux può funzionare interamente con account locali. Chi installa Debian crea un nome utente, imposta una password e usa il sistema senza comunicare nulla a un server centrale. AB 1043 e Parents Decide Act entrano in collisione diretta con questa caratteristica: imporre la raccolta della data di nascita significa introdurre un archivio persistente, definire permessi e API, gestire relazioni tra identità genitore-figlio, aggiungere logging e protezioni contro abusi. È una modifica strutturale che tocca installer, account manager, desktop environment e servizi di sistema — e mina alla base i fondamentali che hanno reso Linux così apprezzato.

Nel dibattito tecnico è emersa una proposta: usare D-Bus per esporre un’interfaccia chiamata org.freedesktop.AgeVerification1, discussa sulla mailing list di Ubuntu-devel nel marzo 2026. Ma Canonical ha precisato che non si trattava di un annuncio ufficiale, e elementary OS ha evidenziato difficoltà concrete. Senza uno standard riconosciuto da tutte le distribuzioni, il problema rimane irrisolto: Ubuntu potrebbe implementare una certa API, Fedora un’altra, Arch potrebbe rifiutare del tutto l’integrazione. E package manager come Flatpak, Snap e AppImage — che distribuiscono software al di fuori di qualsiasi app store centralizzato — non avrebbero comunque un punto di controllo univoco.

Il caso MidnightBSD e System76: chi rischia davvero

MidnightBSD, sistema operativo libero basato su BSD mantenuto da una comunità indipendente, ha già anticipato che potrebbe semplicemente escludere gli utenti californiani piuttosto che sostenere i costi di una conformità incerta. Carl Richell, CEO di System76 — l’azienda che sviluppa la distribuzione Pop!_OS e vende computer Linux — ha sollevato una critica diretta: chi installa il sistema può mentire sulla data di nascita, rendendo l’intero sistema facilmente aggirabile senza alcun beneficio reale per i minori. Se invece si passa alla verifica forte — documento d’identità, provider terzo, verifica biometrica — i costi e i rischi privacy esplodono.

Privacy e nuove superfici d’attacco

La critica più strutturale riguarda la privacy. Un sistema operativo non ha bisogno di conoscere l’età dell’utente per avviare il kernel, gestire il filesystem o eseguire un browser. AB 1043 e Parents Decide Act introducono un dato anagrafico persistente in un contesto dove non era mai stato richiesto. Il principio di minimizzazione del GDPR europeo — che prescrive di raccogliere solo i dati strettamente necessari — segnala quanto questa logica sia in controtendenza rispetto alle migliori pratiche di protezione dei dati. Una API legata all’età crea inoltre una nuova superficie d’attacco: le applicazioni potrebbero abusare del segnale, i data broker pubblicitari potrebbero considerare la fascia d’età un dato prezioso, malware e spyware potrebbero tentare di intercettarla.

Il rischio finale: selezione normativa a danno dell’open source

Il rischio concreto non è che Linux venga dichiarato fuorilegge con una norma esplicita, ma che norme impossibili da rispettare per i progetti più piccoli producano effetti equivalenti a un divieto. Le distribuzioni con aziende alle spalle — Ubuntu con Canonical, Fedora con Red Hat, SteamOS con Valve, ChromeOS con Google — potrebbero adattarsi. Arch Linux, Gentoo, Void Linux, Alpine Linux, i progetti derivati e le distribuzioni personali non hanno la stessa capacità. Il risultato sarebbe una selezione normativa che favorisce i sistemi controllati da grandi aziende e marginalizza quelli comunitari — con danni alla libertà di scelta e, paradossalmente, alla sicurezza, dato che i progetti più piccoli spesso sperimentano soluzioni che migliorano poi tutto il settore.

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