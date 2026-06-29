L’iPhone può diventare una spia per conversazioni lontanissime: come trasformarlo in un microfono

Tra queste, una delle più discusse è una funzione di accessibilità pensata per facilitare la gestione delle chiamate, ma che in determinati contesti può essere sfruttata anche per l’ascolto a distanza.

Si tratta di un’impostazione integrata nei sistemi di Apple, introdotta diverse versioni fa e poi riorganizzata all’interno dei menu di accessibilità. L’obiettivo originale è quello di aiutare utenti con difficoltà motorie, consentendo la gestione automatica delle chiamate in entrata.

Come funziona la funzione che può attivare l’ascolto automatico

All’interno delle impostazioni di accessibilità è presente una voce dedicata alla gestione delle chiamate che consente di rispondere automaticamente senza intervento manuale. Una volta attivata, il telefono può accettare le chiamate dopo un intervallo di tempo prestabilito.

Questo significa che, in combinazione con un altro dispositivo che effettua la chiamata, l’iPhone può di fatto aprire la comunicazione audio senza che l’utente tocchi lo schermo, trasformandosi potenzialmente in un punto di ascolto remoto.

Il sistema può essere configurato per ridurre il tempo di risposta fino a pochi secondi, rendendo l’attivazione quasi immediata.

La funzione è collocata nei menu dedicati all’accessibilità, all’interno delle impostazioni di sistema. Il percorso passa dalla sezione relativa al controllo del tocco e alla gestione delle chiamate, fino all’opzione di risposta automatica.

Una volta attiva, può essere combinata con altre impostazioni come il vivavoce automatico e la lettura del nome del chiamante, ampliando ulteriormente le modalità di interazione senza contatto diretto.

Sebbene sia progettata per semplificare l’uso del telefono in situazioni specifiche, questa funzione può rappresentare anche un potenziale rischio se attivata senza il consenso dell’utente.

In scenari in cui qualcuno ha accesso al dispositivo sbloccato, è possibile modificare le impostazioni e rendere il telefono automaticamente ricettivo alle chiamate in ingresso, creando condizioni che potrebbero essere sfruttate in modo improprio.

Gli utilizzi legittimi della funzione

Nata per scopi di accessibilità, la risposta automatica può risultare utile in diversi casi pratici: per chi ha difficoltà motorie, per chi utilizza spesso il vivavoce o per situazioni in cui non è possibile rispondere manualmente al telefono.

In alcuni contesti domestici o lavorativi, può facilitare la gestione delle comunicazioni quando le mani sono occupate o il dispositivo non è immediatamente accessibile.

La funzione di risposta automatica presente negli iPhone dimostra come strumenti pensati per l’accessibilità possano avere applicazioni più ampie, ma anche implicazioni da non sottovalutare. La possibilità di trasformare lo smartphone in un canale audio sempre attivo dipende infatti da una semplice configurazione, che richiede consapevolezza nell’uso e nella gestione delle impostazioni di sicurezza.