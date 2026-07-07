iPhone 18 Pro e Pro Max, batterie più grandi confermano il salto generazionale

La batteria dell’iPhone 18 Pro Max da 5.425 mAh è la più grande mai vista su un iPhone

Se stai aspettando il momento giusto per aggiornare il tuo iPhone, questa notizia potrebbe cambiare i tuoi piani. Nelle scorse ore, le specifiche della batteria iPhone 18 Pro e del modello Pro Max sono emerse da filings registrati nel database di certificazione cinese C3 (noto anche come 3C), portando alla luce numeri che non si erano mai visti prima su uno smartphone Apple. A intercettare i documenti su Weibo è stato il leaker Digital Chat Station, le cui segnalazioni sono poi state riportate da MacRumors e da altre testate tecnologiche internazionali.

Vale la pena chiarire subito una cosa: Apple non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito. I dati che circolano provengono da filings regolatori e da fonti della supply chain cinese, non da un annuncio del produttore. Detto questo, il database C3 è storicamente affidabile per anticipare le specifiche tecniche dei dispositivi prima del lancio, e i numeri che emergono sono abbastanza concreti da meritare attenzione.

Batteria iPhone 18 Pro Max: 5.425 mAh, il record assoluto per Apple

Il dato più rilevante riguarda l’iPhone 18 Pro Max. Secondo quanto riportato da Il Messaggero sulla base dei filings C3, la versione eSIM del Pro Max monterà una batteria da 5.425 mAh, descritta come la capacità più alta mai registrata su un iPhone. La variante con SIM fisica destinata al mercato cinese si ferma invece a 5.235 mAh, con una differenza di 190 mAh tra le due versioni.

Perché questa differenza? La risposta è tecnica ma semplice: eliminare il vassoio della SIM fisica libera spazio interno che può essere utilizzato per una cella di batteria leggermente più grande. Non è una novità assoluta — Apple ha già adottato questa strategia con i modelli eSIM-only venduti negli Stati Uniti — ma il divario di 190 mAh tra le due varianti del Pro Max è un numero concreto che quantifica il vantaggio.

Vale anche la pena notare che alcune fonti avevano in precedenza citato un intervallo compreso tra 5.100 e 5.200 mAh per il Pro Max. Quella stima, meno precisa, è stata ora superata dai dati più specifici emersi direttamente dai documenti di certificazione, che indicano le cifre esatte di 5.235 e 5.425 mAh a seconda della variante.

iPhone 18 Pro: il salto è molto più contenuto

La situazione cambia radicalmente se si guarda al modello base della gamma Pro. La versione eSIM per il mercato statunitense dell’iPhone 18 Pro avrà una batteria da 4.288 mAh, mentre la variante cinese con SIM fisica si attesta a 4.056 mAh. Il punto critico è questo: la versione eSIM rappresenta un aumento di soli 36 mAh rispetto all’iPhone 17 Pro, una crescita inferiore all’1%.

In pratica, chi si aspettava un balzo significativo sull’autonomia del modello Pro rimarrà probabilmente deluso dai numeri sulla carta. Un incremento di 36 mAh è tecnicamente misurabile in laboratorio, ma nella vita quotidiana la differenza sarà praticamente impercettibile. Il vero salto generazionale, almeno sul fronte batteria, appartiene al Pro Max.

Perché il Pro Max è il modello che cambia davvero

Immagine generata con AI

Il confronto tra i due modelli è illuminante:

iPhone 18 Pro eSIM: 4.288 mAh — incremento minimo rispetto alla generazione precedente

iPhone 18 Pro Max eSIM: 5.425 mAh — il valore più alto mai certificato su un iPhone

iPhone 18 Pro Max SIM fisica (Cina): 5.235 mAh — comunque un numero di rilievo

Differenza tra le due varianti del Pro Max: 190 mAh

Questi numeri confermano che Apple sta seguendo una strategia di differenziazione sempre più marcata tra Pro e Pro Max, dove il modello più grande non è solo più grande fisicamente, ma offre un’esperienza d’uso strutturalmente diversa in termini di autonomia.

Chip A20 Pro e peso record: il quadro completo dell’iPhone 18 Pro Max

La batteria non è l’unico elemento degno di nota. Secondo le stesse fonti, iPhone 18 Pro e Pro Max monteranno il chip A20 Pro, prodotto da TSMC con processo a 2 nanometri. Si tratta di un salto architetturale rispetto all’A18 Pro dell’attuale generazione, con potenziali benefici sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica — un fattore che potrebbe amplificare ulteriormente l’impatto della batteria più capiente sull’autonomia reale.

C’è però un dato che potrebbe far storcere il naso a qualcuno: l’iPhone 18 Pro Max supererà i 240 grammi di peso, diventando l’iPhone più pesante mai prodotto da Apple. Una batteria da 5.425 mAh ha un costo fisico, e chi tiene molto alla leggerezza del dispositivo dovrà mettere sul piatto questo compromesso.

Autonomia dichiarata vs. autonomia reale: cosa aspettarsi

Una batteria più grande non si traduce automaticamente in più ore di utilizzo in proporzione lineare. L’autonomia reale dipende da come il chip gestisce i carichi di lavoro, dall’ottimizzazione del sistema operativo, dalla luminosità del display e da decine di altri fattori. Con il chip A20 Pro a 2nm — generalmente più efficiente rispetto ai processi precedenti — c’è ragione di ritenere che il Pro Max possa offrire un’autonomia significativamente migliorata, ma i numeri precisi sulle ore di utilizzo dichiarate da Apple arriveranno solo al momento del lancio ufficiale, atteso per settembre 2026.

Il punto fondamentale, però, è già chiaro: 5.425 mAh su un iPhone è un numero che non si era mai visto prima, e la certificazione C3 — pur non essendo una conferma ufficiale Apple — è uno degli indicatori più attendibili disponibili prima di un lancio. Chi usa intensamente lo smartphone e ha sempre trovato l’autonomia del Pro Max insufficiente a fine giornata ha ora una ragione concreta per guardare con interesse a questa generazione. Chi invece è indeciso tra Pro e Pro Max, i dati sulla batteria parlano abbastanza chiaro: il divario tra i due modelli non è mai stato così ampio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.