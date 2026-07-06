Amplificazione artica: ricerche Enea e Cnr

Amplificazione artica: perché ENEA e CNR studiano il riscaldamento accelerato del Polo Nord

Hai mai sentito dire che l’Artico si sta riscaldando molto più velocemente del resto del pianeta? Non è un’esagerazione: è un fenomeno reale, documentato e al centro di alcune delle ricerche scientifiche più importanti che l’Italia porta avanti oggi. Si chiama amplificazione artica e, in parole semplici, descrive il fatto che le temperature nella regione artica aumentano a un ritmo significativamente più elevato rispetto alla media globale. ENEA e CNR, due tra i principali enti di ricerca italiani, hanno avviato programmi specifici per studiarlo in profondità. Ecco cosa stanno facendo, perché è importante e cosa c’entra tutto questo con la nostra vita quotidiana.

Cos’è l’amplificazione artica e perché preoccupa gli scienziati

Il termine amplificazione artica può sembrare tecnico, ma il concetto è abbastanza intuitivo. Mentre il pianeta si scalda a causa delle emissioni di gas serra, la regione artica si scalda in modo sproporzionato. Questo avviene per una serie di meccanismi che si alimentano a vicenda.

Il più noto è il cosiddetto feedback ghiaccio-albedo: il ghiaccio bianco riflette la luce solare, ma quando si scioglie lascia spazio all’oceano scuro, che invece assorbe il calore. Meno ghiaccio significa più calore assorbito, che a sua volta scioglie altro ghiaccio. Un circolo vizioso che accelera il riscaldamento locale ben oltre la media planetaria.

Ma non è solo una questione locale. L’Artico funziona come un regolatore del clima globale: influenza i pattern delle correnti atmosferiche, la distribuzione delle precipitazioni e la stabilità del vortice polare. Quando si destabilizza, le conseguenze si fanno sentire anche alle latitudini medie — compresa l’Italia.

I progetti ECAPAC e SENTINEL: la ricerca italiana sull’amplificazione artica

È in questo contesto che si inserisce il lavoro di ENEA e CNR. I due enti hanno avviato progetti specifici — tra cui ECAPAC, coordinato direttamente da ENEA, e SENTINEL — con l’obiettivo esplicito di comprendere meglio i meccanismi alla base dell’amplificazione artica.

In pratica, cosa studiano questi progetti? Le aree di indagine sono molteplici:

Ghiaccio marino : la sua estensione, il suo spessore e la velocità con cui si riduce stagione dopo stagione.

: la sua estensione, il suo spessore e la velocità con cui si riduce stagione dopo stagione. Precipitazioni artiche : come cambiano le piogge e le nevicate nella regione, con effetti diretti sull’equilibrio idrico globale.

: come cambiano le piogge e le nevicate nella regione, con effetti diretti sull’equilibrio idrico globale. Processi chimici: in particolare i cicli del bromo e del mercurio nell’ambiente artico, sostanze che interagiscono con l’atmosfera e con gli ecosistemi marini in modi ancora non completamente compresi.

Scienziati di ENEA e CNR conducono spedizioni sul campo per raccogliere dati direttamente in Artico, studiando il ghiaccio marino e le precipitazioni in condizioni ambientali estreme. Non si tratta di ricerca puramente teorica: le misurazioni sul campo forniscono dati che alimentano modelli climatici sempre più precisi.

Il Programma Nazionale di Ricerche in Artico (PRA): l’Italia fa sistema

La ricerca sull’amplificazione artica non è un’iniziativa isolata. Dal 2018 è attivo il Programma Nazionale di Ricerche in Artico (PRA), un’iniziativa coordinata che coinvolge più ministeri e diversi enti di ricerca: oltre a CNR e ENEA, partecipano anche INGV e OGS. Il programma dispone di un budget annuale di un milione di euro e rappresenta il tentativo dell’Italia di dotarsi di una strategia organica per la ricerca polare.

Immagine generata con AI

Perché l’Italia ha interesse nell’Artico? La risposta è meno scontata di quanto sembri. L’Artico non è solo un laboratorio naturale lontano migliaia di chilometri: è una regione strategica che influenza il clima europeo e mediterraneo, le rotte commerciali marittime e l’equilibrio geopolitico globale. Avere competenze scientifiche riconosciute in questo ambito significa anche avere voce in capitolo nelle decisioni internazionali che riguardano la governance della regione.

Perché l’amplificazione artica riguarda anche noi

Potrebbe sembrare un tema lontano dalla vita di tutti i giorni. In realtà, le implicazioni sono molto concrete.

Ondate di freddo anomalo in Europa : la destabilizzazione del vortice polare, legata all’amplificazione artica, può portare a irruzioni di aria gelida a latitudini medie, come quelle che hanno colpito l’Europa negli ultimi anni.

: la destabilizzazione del vortice polare, legata all’amplificazione artica, può portare a irruzioni di aria gelida a latitudini medie, come quelle che hanno colpito l’Europa negli ultimi anni. Siccità e alluvioni : le alterazioni nei pattern atmosferici influenzano la distribuzione delle precipitazioni, con effetti diretti sull’agricoltura e sulla disponibilità idrica.

: le alterazioni nei pattern atmosferici influenzano la distribuzione delle precipitazioni, con effetti diretti sull’agricoltura e sulla disponibilità idrica. Innalzamento del livello del mare : lo scioglimento dei ghiacci artici contribuisce — insieme a quello antartico e dei ghiacciai montani — all’aumento del livello degli oceani.

: lo scioglimento dei ghiacci artici contribuisce — insieme a quello antartico e dei ghiacciai montani — all’aumento del livello degli oceani. Rilascio di metano: il permafrost artico contiene enormi quantità di carbonio organico. Man mano che si scongela, rilascia metano, un potente gas serra che amplifica ulteriormente il riscaldamento globale.

Capire questi meccanismi con precisione è fondamentale per costruire modelli climatici affidabili e, di conseguenza, per elaborare politiche di adattamento efficaci.

Cosa ci dicono le ricerche finora

Senza anticipare risultati specifici che sono ancora oggetto di studio e pubblicazione scientifica, vale la pena sottolineare l’approccio metodologico che caratterizza questi progetti. La ricerca italiana in Artico combina misurazioni dirette sul campo, analisi di laboratorio e modellistica numerica. Questo approccio integrato è considerato oggi lo standard più avanzato per affrontare la complessità del sistema climatico artico.

Per approfondire il lavoro di ENEA su questi temi, è possibile consultare il comunicato ufficiale ENEA sulle spedizioni artiche. Per una panoramica più ampia sul fenomeno e sul suo impatto, è utile anche il approfondimento di Linkiesta sull’amplificazione artica.

Cosa tenere d’occhio nei prossimi anni

I progetti ECAPAC e SENTINEL sono pensati come ricerche di lungo periodo. Questo è essenziale: il clima è un sistema complesso e le sue variazioni si misurano su scale temporali che richiedono osservazioni continuative, non fotografie istantanee. Nei prossimi anni sarà importante monitorare:

I risultati delle spedizioni e le pubblicazioni scientifiche che ne deriveranno.

L’evoluzione del Programma Nazionale di Ricerche in Artico e il suo eventuale ampliamento.

Il contributo italiano ai grandi rapporti internazionali sul clima, come quelli dell’IPCC, che si nutrono proprio di dati come quelli raccolti da ENEA e CNR.

La ricerca sull’amplificazione artica non è un lusso scientifico riservato agli specialisti: è un investimento collettivo nella comprensione del sistema climatico che regola le nostre vite. Il fatto che l’Italia partecipi attivamente a questo sforzo, con programmi strutturati e risorse dedicate, è una notizia che vale la pena conoscere e seguire con attenzione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.